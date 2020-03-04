聽新聞
test
0:00 / 0:00

二年首見 國銀大陸分行零逾放

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導
今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現罕見的「零逾放」。 本報系資料庫
今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現罕見的「零逾放」。 本報系資料庫

金管會昨（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現「零逾放」，為二年二個月來首見，可能原因包括金管會強烈要求有逾放就要打掉，及大陸經濟下行風險加上疫情影響，銀行提前部署因應。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年1月底止，本國銀行放款總餘額29兆9,029億元，較上月底增加2,171億元，主要是民營企業放款增加最多，有近1,500億元，其次政府放款也增加約550億元。

1月底止，逾期放款金額為695億元，較上月底增加59億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底增加0.02個百分點，較去同期則減少0.01個百分點。

1月底止，本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為596.73%，較上月底651.78%減少55.05個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

值得注意的是，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行完全沒有逾期放款，金管會資料顯示，上次國銀大陸分行「零逾放」是在2017年11月，之後幾乎每個月都有銀行大陸分行有逾放。

根據金管會資料，由於多數國銀大陸分行未再出現新增逾放，提列備抵呆帳壓力減少，今年1月提列的準備明顯低於去年同期，使得1月國銀大陸分行獲利表現亮眼，一個月就賺6.4億元，是二年二個月來新高，比去年同期大增35%。

疫情

延伸閱讀

國銀大陸分行零逾放 2年來首見

南山總座許妙靜23日退休　代理總經理待金管會面試

金管會要求服務不中斷 36家金融機構已啟動異地辦公

三原因 讓國銀大陸分行出現零逾放

相關新聞

二年首見 國銀大陸分行零逾放

金管會昨（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現「零逾放」，為二年二個月來首見，可能原因包括金管會強烈要求有逾放就要打掉，及大陸經濟下行風險加上疫情影響，銀行提前部署因應。

台幣爆量強升 央行出手穩盤

美股上演報復性反彈，激勵台北股匯市歡慶雙漲。新台幣匯率在新一波熱錢匯入下強勢升值，昨（3）日盤中一度重返「2」字頭，最高升抵29.96元、最多升值1.64角；尾盤時，中央銀行與進口商美元買盤進場，將升值金額砍至3.7分，收在30.087元，連五日升值，為半個月新高。

不動產授信品質趨穩

金管會昨（3）日公布最新國銀不動產放款逾放情況，今年1月底止，建築融資及購置住宅貸款及逾放比率分別為0.11%及0.18%，均低於去年同期，顯示不動產市場尚屬穩健。

二因素…國銀總盈餘衰退6%

金管會昨（3）日公布今年1月本國銀行獲利情況，受1月春節假期致工作天數較少、投資收益減少等因素影響，國銀獲利349億元，比去年同期衰退6.7%，包括國內總分行及海外分行獲利都減少，只有大陸分行一枝獨秀，獲利大增三成五。

京城銀 前二月EPS 0.79元

京城銀行昨（3）日公告2月獲利，儘管2月整體市場飽受新冠肺炎疫情干擾，資本市場大幅震盪，但是少了連假因素，京城銀本業獲利持續成長，2月單月獲利優於前月，累計1至2月稅前盈餘10.14億元，稅後純益8.87億元，累計每股稅後純益（EPS）0.79元。

南山總座 范文偉代理

南山人壽昨（3）日經董事會決議，通過總經理許妙靜退休，並委任業務通路資深副總范文偉代理總經理，自金管會審議核准後生效，許妙靜將於本月23日退休。

364天期定存單標售 得標利率探十月低點

中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率0.513%，為十個月低點，低於市場預期0.53%，展現金融機構不惜壓低利率，也要積極搶標的盛況。銀行主管指出，近期央行減少市場資金沖銷，金融市場頭寸四溢，是364天期定存單得標利率下滑主因。

外資賣股不匯出 會被盯上

外資連八日拋售台股，累計賣超金額逼近1,400億元，但熱錢動向撲朔迷離，有些外資賣股後確實匯出，有些卻在帳上滯留，更有一票新熱錢正在匯入，整體匯入規模明顯大於匯出，市場盛傳，中央銀行已開始對熱錢道德勸說，要求外資賣股後不得滯留帳上，必須儘速撤出。

14億私募股轉公發 台新金：不代表要出售彰銀

新冠肺炎疫情影響，台新金法說會昨改線上舉行，法人關注上月彰銀公告，台新持有的彰銀私募普通股可轉公開發行，外界認為彰銀案有轉圜空間。台新金昨表示，私募股改成公發只是把必要程序做完，「不代表步驟做完就要出售。」

3招防市場派進逼 永豐金提前5月13日開股東會

有別於一般上市櫃公司在六月召開股東常會，永豐金控今年股東會須改選董事，不畏新冠肺炎疫情肆虐，二月底公告今年股東會在五月十三日召開，業界解讀，此舉將縮短市場派可加碼時間；今年應選董事席次從現有九席縮減至七席，也一舉拉高當選門檻；加上大股東永豐餘集團何家加碼持股，招招對準的第二大股東寶佳集團而來，制敵防堵意味濃厚。

永豐金海外獲利 拚增兩位數

永豐金控昨（3）日舉行法說會，會中宣布2020年強化五大經營主軸布局，包含強化資產配置與提升經營效率、提升手續費收入、衝刺海外收益、數位轉型、深化公司治理，並預期將提升海外獲利占比以兩位數成長為目標，去年海外不含OBU占整體獲利比重為18％，今年因應疫情發展，將更深耕東南亞市場，「以跟著台商走為原則」。

永豐金縮減董事…有助公司治理

永豐金今年股東會董監事將改選，大股東何家持續敲進持股已逾19%、股東會日期也較上年度提前，今年董事席次更從九席縮減至七席，這些變化，都是法說會上被關注的議題，公司經營階層回應表示，這些變動對公司治理是有幫助的。

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

bossini 7月底前 關閉全台51家店

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。