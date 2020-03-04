金管會昨（3）日公布最新國銀不動產放款逾放情況，今年1月底止，建築融資及購置住宅貸款及逾放比率分別為0.11%及0.18%，均低於去年同期，顯示不動產市場尚屬穩健。

隨著房市回穩，不動產授信資產品質也日趨穩定，金管會銀行局副局長黃光熙表示，今年1月底止，建築融資金額2.4兆元，比去年同期增加2,642億元。

1月底止，建築融資逾放金額為27億元，逾放比率為0.11%，均比去年同期減少。至於購置住宅貸款金額，1月底為7.4兆元，比去年同期增加4,258億元。1月底止，購置住宅貸款逾放金額為130億元，逾放比率為0.18%，均比去年同期減少。

去年12月底，建築融資及購置住宅貸款逾放比率，分別下降到0.09%及0.16%，都是近年來低水位。

到今年1月底，建築融資及購置住宅貸款逾放比率再度微幅上升，但仍低於去年同期。黃光熙表示，這主要是因為銀行通常會在年底打銷呆帳，使得12月的逾放比率都會相對低。

金管會表示，1月底不動產逾放比都低於本國銀行的逾放比率0.23%，顯示不動產授信資產品質都不錯。

一、二年前，房貸逾放比率一度不斷升高，引發市場關注，當時更有學者示警，國內不動產放款比重偏高，要小心房地產價格變化及利率反轉。