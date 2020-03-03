和泰產險全新電視廣告 強打信任

和泰產險自2017年成立迄今，致力於提供民眾完善的保障與服務，市占率排名亦快速挺進至第八名，今年3月適逢更名滿三周年，於此時推出全新電視廣告，以「信任是什麼」為主題，用溫暖的情境來感謝保戶這三年來對和泰產險的信任與支持。

本次廣告主題一改以往幽默詼諧的情境敘事方式，以第一人稱視角出發，分別從各類型保戶的日常對話裡，發出疑問來表現和泰產險的服務人員就像救難隊、修車師傅、律師、親友般，擁有迅速、專業、熱情的服務特質，這些特質解答了「信任是什麼」，信任就是「和泰產險」，不論何時，只要有和泰產險的守護，就能有「事」無恐。

和泰產險發言人簡淑卿執行副總表示，三年來公司承保累計500萬張保單，每張保單都代表著保戶對和泰產險的信任，每封感謝函都是保戶對和泰產險最好的肯定，和泰產險將不負保戶所托，繼續為保戶帶來更優質的服務。

為了能擴大服務能量，自今年度起預計分別從業務、管理、作業，三大面向提升服務品質，同時持續擴大徵才，歡迎具備專業、熱情特質的優秀人才加入和泰產險。