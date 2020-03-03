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熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

外資連八日拋售台股，累計賣超金額逼近1,400億元，但熱錢動向撲朔迷離，有些外資賣股後確實匯出，有些卻在帳上滯留，更有一票新熱錢正在匯入，整體匯入規模明顯大於匯出，市場盛傳，中央銀行已開始對熱錢道德勸說，要求外資賣股後不得滯留帳上，必須儘速撤出。

新台幣匯率在新一波熱錢匯入下強勢升值，今（3）日盤中一度重返「2」字頭，最高升抵29.96元、最多升值1.64角；接近尾盤時，中央銀行與進口商美元買盤進場，將升值金額砍至3.7分，收在30.087元，連五日升值，為半個月新高。

匯銀主管指出，亞幣早盤強升，新台幣匯率跟隨國際潮流，盤中不僅強升1.64角、升破30元大關，全日爆出20.17億美元的巨量，為近二周最大。

今日盤中新台幣匯率強升、一度闖破30元大關，但午後升幅明顯縮減，除了央行與進口商外，早盤一票外資拋匯匯入，午後卻反手買匯撤出，也是關鍵之一。

「外資賣股後若要匯出，就得進場買美元，如果現在新台幣匯率為升值趨勢，熱錢愈晚買、匯價上就能占到便宜，但熱錢賣股後遲遲不撤出，停在帳上坐等新台幣升值賺匯差，就有炒匯嫌疑，會犯央行大忌」，匯銀主管說。

央行外匯管理慣例是，熱錢匯入後，最遲一周內要進場買股，從股市撤出後，一周內須匯出，如果毫無理由，賣股後一直把錢停在帳上，就會引來央行關切，要求外資若不買股，就得立刻撤出，否則就有炒匯嫌疑。

新冠肺炎疫情未獲控制，新台幣匯率卻強勢升值，主要是受到美國可能再祭降息刺激景氣的消息影響，匯銀主管還說，台灣經濟基本面不錯，在疫情的控制上也表現比鄰國好，加上台股殖利率對外資仍有一定吸引力，是新台幣匯率不易大幅貶值的主要原因。

展望新台幣後市，匯銀主管說，匯率強弱，仍與國內疫情控制、美國貨幣政策、亞幣走勢有密切連動關係，如果台灣疫情控制得宜，新台幣匯率仍將維持現行29.8~30.5元區間，不過「央行應該不樂見新台幣匯率過強」，如果新台幣匯率升速過快、央行可能會擴大調節力道，避免匯市出現失序疑慮。

新台幣 台幣匯率 熱錢

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