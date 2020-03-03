京城銀2月自結稅前損益5.09億元 稅前EPS 0.45元
京城銀行（2809）今（3）日公告2020年2月自結稅前損益5.09億元，稅前EPS 0.45元，累計今年前二月合併稅前獲利達10.14億元，稅前每股盈餘（EPS）達0.90元。
京城銀指出，考量全行營運資金充沛且財務體質健全，目前董事會已決議2019年配發每股1.5元現金股利，若以今日（3月3日）收盤價36.50元計算，現金殖利率達4.1％。
京城銀表示，展望2020年上半年，考量到當前股債市場變化瞬息萬變，仍將延續一貫穩健中長期投資原則密切留意市場動態，擇優調整資產組合及期間，並嚴控全行各項資產品質，截至2020年2月底亦保持在逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率9,509.84％、全體放款覆蓋率1.46％水準，確保整體營運能在高水準資產品質基礎上保持穩健成長。
在旗下業務推廣方面，京城銀則看好企業資金回流效應與Fintech趨勢明確，開春至今側重企業金融業務、數位金融服務雙業務推廣力道。
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