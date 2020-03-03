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南山總座許妙靜23日退休 代理總經理待金管會面試
南山人壽今召開董事會，通過總經理許妙靜申請退休並請辭，並決議由業務通路資深副總范文偉擔任「代理總經理」，但仍需金管會審核面試。范文偉是否會真除？南山低調表示，這次董事會未討論是否真除。
許妙靜預計將在3月23日退休，南山董事會今通過由范文偉擔任「代理總經理」，此代理人事案將送金管會審核，代理總經理也須經過金管會面試，在金管會正式核准其代理之前，范文偉仍可暫代職務。
但外界關注南山人壽總經理一職，范文偉是否有可能真除？南山人壽僅低調表示，這次董事會未討論是否真除。
范文偉從民國83年就加入南山人壽，歷任分公司主管、地區業務主管等職務，嫻熟南山公司制度與各項運作，經歷豐富完整。
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