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溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

國際油價暴跌，投資人追捧元大S&P原油正2（00672L）帶動該ETF規模一度逼近400億元，但因買盤激情也讓ETF籌碼全數告罄，溢價衝上15%，元大投信今（3）日公告，該ETF申請追募已申報生效，預期近期溢價將收斂。

元大S&P原油正2是台股最受捧的熱門ETF之一，也是亞洲發展最成功的石油ETF，當國際油價暴跌，這檔ETF都會吸引強大買盤。

新冠肺炎重挫油市，更推升該ETF規模一度破380億元，籌碼告罄後溢價逐步擴大，到今天市價相對淨值已高出15%，甚至有部落客貼上該ETF和原型-元大S&P石油的漲幅，後者今天漲比槓桿ETF兇，直言「是1大、還是2（槓桿）比較大？」

現行規定，ETF籌碼不足必須連五個交易日在外流通籌碼，平均達到可發行數量八成以上才能追募，因此ETF有籌碼告罄危機，投信通常還要等幾天提出申請，往往導致ETF連續溢價。元大S&P原油正2也遇到相同狀況，而這次追募是該ETF第三度申請，可見市場熱度。

元大投信公告，元大S&P原油正2追募已取得申報生效通知，追募金額200億元，加發10億個單位，未來該ETF募集最高金額為800億元，單位總數40億個單位。另元大還需依法令向央行申請換匯，取得核准函後進行募集。

按往例，投信取得追募核准後，ETF溢價多會快速收斂；不過短期油價行情仍熱，提防溢價持續，法人呼籲投資人進場前仍應留意折溢價。

ETF 元大投信 大S

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