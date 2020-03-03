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果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

金管會要求服務不中斷 36家金融機構已啟動異地辦公

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

因應新冠肺炎疫情，金管會要求金融服務不中斷，多家金融業者啟動異地辦公確保營運正常。金管會今（3）日公布已金融三業已共計有36家金融機構正式啟動異地辦公，包括13家銀行、9家證券期貨投信投顧與14家保險公司。

其中銀行部分，銀行局統計至2月27日，回報銀行公會總行部分部門已開始異地辦公的有北富銀、王道銀、新光銀、遠東銀、永豐銀、玉山銀、台新銀、日盛銀、京城銀、板信銀、三信銀、瑞興銀與台中商銀等。

不過一些大型銀行包括兆豐銀、中國信託銀行與國泰世華銀行等，日前均已公布表示啟動異地辦公機制，但並不在銀行局公布的名單當中。銀行局強調此次公布的名單是以銀行總公司有異地辦公的為主，不過各家銀行都有自己的營運處所備援與不中斷機制，金管會銀行局將給予尊重。

就證券期貨投信投顧業者部分，證期局統計至2月27日，已啟動異地辦公者有：香港匯豐證、摩根大通、摩根史坦利、玉山證、法銀巴黎、野村證、永豐金證、匯豐中華投信、摩根投信等9家。

在保險業部份，保險局統計至3月3日，壽險業有國泰、富邦、南山、三商美邦、台壽、中壽、新光、康健、遠雄、法巴、友邦、保誠人壽等12家；至於產險業則有明台產險與台壽保產險2家。

金管會指出，金管會內部也已做好異地辦公的準備，將配合行政院指示採行異地辦公。金融三業其他未在名單上也都會陸續啟動。

金管會 摩根投信 保險

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