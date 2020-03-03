快訊

新冠肺炎疫情衝擊東奧 是否延期日官員這麼回

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

三原因 讓國銀大陸分行出現零逾放

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現「零逾放」，為二年二個月來首見，可能原因包括金管會強烈要求有逾放就要打掉，及大陸經濟下行風險加上疫情影響，銀行提前部署因應。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年1月底止，本國銀行放款總餘額29兆9029億元，較上月底增加2,171億元，主要是民營企業放款增加最多，有近1,500億元元，其次政府放款也增加約550億元。

1月底止，逾期放款金額為695億元，較上月底增加59億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底增加0.02個百分點，較去同期則減少0.01個百分點。

1月底止，本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為596.73%，較上月底651.78%減少55.05個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

值得注意的是，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行完全沒有逾期放款，金管會資料顯示，上次國銀大陸分行「零逾放」是在2017年11月，之後幾乎每個月都有銀行大陸分行有逾放。

根據金管會資料，到去年12月底，中信銀大陸分行還有逾放比率，今年1月底也已經打掉，變成沒有逾放。

銀行業者表示，國銀大陸分行出現「零逾放」，可能原因包括第一，金管會強烈要求國銀大陸分行，一有逾放就要立即打掉。

第二，大陸經濟下行風險，銀行授信更加謹慎，未再出現新增逾放。

第三，新冠肺炎疫情影響可能衝擊大陸經濟，銀行積極打呆，提前部署因應。

由於多數國銀大陸分行未再出現新增逾放，提列備抵呆帳壓力減少，今年1月提列的準備明顯低於去年同期，使得1月國銀大陸分行獲利表現亮眼，一個月就賺6.4億元，比去年同期大增35%。

業者表示，銀行提列呆帳費用減少的另一個原因是，大陸分行放款餘額下降，今年1月底止有1,845億元，比去年同期少了47億元。

金管會

延伸閱讀

金管會：目前未接獲台新金要購入壽險的訊息

指標利率LIBOR將退場 金管會指示公會3月中提因應措施

顛覆傳統金融 金管會核准十件創新試辦業務

小確幸！民眾在街口等電子支付帳戶 可省手續費

相關新聞

永豐金不畏疫情提早開股東會為哪樁？ 何家祭三招禦敵

有別於一般上市櫃公司都在6月召開股東常會，永豐金控今年股東會要改選董事，不畏新冠肺炎疫情肆虐，在2月底公告今年股東會在5...

滙豐中華投信看好目標到期債券投資 4特性簡單追求收益

針對近期外圍事件如疫情、美中貿易戰、脫歐等不確定因素紛擾下，滙豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要因目標到期債券具四項...

新冠肺炎疫情影響 永豐金預估GDP下修為2.23％

永豐金控總經理朱士廷表示，新冠肺炎疫情衝擊民間消費，產業供應鏈復工程度不一，但防疫紓困條例通過可望抵銷部分衝擊，預估我國...

彰銀14億私募股轉公開發行　台新金：不代表要出售

台新金今舉行線上法說會，法人除關心新冠肺炎疫情對台新在大陸的租賃公司影響外，也關注彰銀案，上月彰銀公告台新持有的彰銀私募...

新冠肺炎被隔離看不了演唱會 門票損失險有賠

金管會保險局2月27日核准台產改名稱重新推出「門票費用損失保險」，民眾關心若因為新冠肺炎疫情影響，去不了演唱會，這張保單...

全球經濟犯罪調查 資誠：35％屬消費者所為

全球經濟犯罪動輒傷害企業，資誠聯合會計師事務所今（3）日公布兩年一度的《2020全球經濟犯罪調查報告》，報告發現，近二年...

永豐金法說會給歷史新高佳績 疫情影響審慎但不悲觀

永豐金控今(3)日召開2019年第4季法說會，由永豐金控總經理朱士廷率領高層主持。他指出，永豐金2019年稅後盈餘124...

台幣成最強亞幣 早盤升破30

市場預期美國聯準會（Fed）將降息，美國股市止跌反彈，大漲逾千點，台北股匯今天齊步走揚，台幣今天開盤小漲之後，旋即強彈逾1角，來到29字頭；匯銀人士表示，台幣近期有「避險貨幣」意味，成為亞幣中表現最強大的貨幣。

疫情和經濟都有守 學者預測央行不跟進降息

新冠肺炎疫情持續向全世界擴散，可能導致全球經濟陷入衰退之際，國際主要中央銀行承諾，會採取必要行動，降低經濟衝擊，市場預期主要央行將聯手降息；我央行將於3月19日召開今年第一季理監事會議，但學者認為，台灣還有暫時觀望的本錢，央行應該回不會跟進。

AIA友邦人壽 唯一27度獲金管會保障績優獎勵

AIA友邦人壽今（3）日表示，金管會日前公布2019年7月到12月的績優保險公司名單，共有15家壽險公司獲得獎勵，AIA...

台指期反彈或回升 端看一關鍵價位

台股指數2日測試11,000點關卡，今（3）日受美股飆漲激勵而反彈，但無力站回2月27日長黑棒的一半位置；群益期貨分析師...

新制勞退發紅包！有140萬勞工領到超過5萬元紅包

新制勞退基金2019年大賺2,670億元，收益率為11.45％，勞保局已完成收益分配。勞工個人帳戶本金愈多，分配到收益愈...

熱門新聞

bossini 7月底前 關閉全台51家店

Switch大熱賣 鴻海獲急單

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

新熱錢匯入 台幣衝2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。