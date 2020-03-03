三原因 讓國銀大陸分行出現零逾放

金管會今（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行出現「零逾放」，為二年二個月來首見，可能原因包括金管會強烈要求有逾放就要打掉，及大陸經濟下行風險加上疫情影響，銀行提前部署因應。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年1月底止，本國銀行放款總餘額29兆9029億元，較上月底增加2,171億元，主要是民營企業放款增加最多，有近1,500億元元，其次政府放款也增加約550億元。

1月底止，逾期放款金額為695億元，較上月底增加59億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底增加0.02個百分點，較去同期則減少0.01個百分點。

1月底止，本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為596.73%，較上月底651.78%減少55.05個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

值得注意的是，今年1月底止，本國銀行大陸地區分行完全沒有逾期放款，金管會資料顯示，上次國銀大陸分行「零逾放」是在2017年11月，之後幾乎每個月都有銀行大陸分行有逾放。

根據金管會資料，到去年12月底，中信銀大陸分行還有逾放比率，今年1月底也已經打掉，變成沒有逾放。

銀行業者表示，國銀大陸分行出現「零逾放」，可能原因包括第一，金管會強烈要求國銀大陸分行，一有逾放就要立即打掉。

第二，大陸經濟下行風險，銀行授信更加謹慎，未再出現新增逾放。

第三，新冠肺炎疫情影響可能衝擊大陸經濟，銀行積極打呆，提前部署因應。

由於多數國銀大陸分行未再出現新增逾放，提列備抵呆帳壓力減少，今年1月提列的準備明顯低於去年同期，使得1月國銀大陸分行獲利表現亮眼，一個月就賺6.4億元，比去年同期大增35%。

業者表示，銀行提列呆帳費用減少的另一個原因是，大陸分行放款餘額下降，今年1月底止有1,845億元，比去年同期少了47億元。