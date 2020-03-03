南山人壽：許妙靜23日退休 總經理由范文偉出任

南山人壽今（3）日公告董事會決議通過總經理許妙靜退休及代理人事一案，將由業務通路功能主管資深副總范文偉代理總經理。

南山人壽指出，有關許妙靜申請退休並請辭本公司總經理一職乙案，董事會今日決議通過，委任業務通路功能主管范文偉為代理總經理，自金融監督管理委員會審議核准後生效。

許妙靜將於3月23日退休，至金融監督管理委員會審議核准范文偉資格前，總經理職務暫由范文偉代行。

許妙靜自2011年8月1日起加入南山人壽，先後擔任財務長及總經理總計長達八年多，以專業的金融與財務背景，協助南山人壽由外商分支機構轉型為道地的本土公司，參與制訂各項業務重要決策，並奠定南山人壽財務體系。

范文偉自1994年加入南山人壽，歷任分公司主管、地區業務主管等職務，嫻熟南山公司制度與各項運作，經歷豐富完整。