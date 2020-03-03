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南山人壽董事會通過許妙靜23日退休 范文偉代理總座

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

針對南山人壽今(3)日公告，經董事會決議，通過總經理許妙靜退休，並委任業務通路功能主管、資深副總經理范文偉為代理總經理，自金管會審議核准後生效，許妙靜將於3月23日退休。

南山人壽說，至金融監督管理委員會審議核准范文偉資格前，總經理職務暫由資深副總經理范文偉代行。但據了解，目前規畫范文偉還是暫時代理，並不是真除總座職務，意謂未來南山人壽可能會再選任其他的總經理。

南山人壽今日發布公告中強調，前總座許妙靜自2011年8月1日起加入本公司經營團隊，先後擔任財務長及總經理，八年多來戮力投入，以專業的金融與財務背景，協助本公司由外商分支機構轉型為道地的本土公司，參與制訂各項業務重要決策，並奠定穩健的財務體系，協助南山達成業務成長及企業永續的目標。本公司董事及全體同仁對於許妙靜女士這段期間的付出貢獻，給予最誠摯的感謝與祝福。

此外南山人壽也表示，代理總經理范文偉先生自民國83年加入南山人壽，也歷任分公司主管、地區業務主管等職務，嫻熟南山公司制度與各項運作，經歷豐富完整。自其擔任業務通路功能主管以來，帶領業務團隊屢創佳績，未來將持續帶領本公司經營團隊，期許創造各方面之成長佳績。

同時對於主管機關與社會各界近日的諸多指教，南山人壽表示，公司會虛心接受、深自檢討；南山人壽將奠基於專業、穩健的營運，持續強化公司治理，堅守企業的社會責任，不負廣大保戶的信賴與託付。

南山人壽 退休

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