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新冠肺炎疫情影響 永豐金預估GDP下修為2.23％

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
永豐金控預期，美國聯準會上半年將降息3碼；在美國聯準會降息、5G需求只是暫時遞延下，台股10500~11000點是合理價位，高點上看12300點。記者沈婉玉／攝影
永豐金控預期，美國聯準會上半年將降息3碼；在美國聯準會降息、5G需求只是暫時遞延下，台股10500~11000點是合理價位，高點上看12300點。記者沈婉玉／攝影

永豐金控總經理朱士廷表示，新冠肺炎疫情衝擊民間消費，產業供應鏈復工程度不一，但防疫紓困條例通過可望抵銷部分衝擊，預估我國經濟成長率（GDP）全年將由2.52%變成2.23％，下修0.29個百分點。預期美國聯準會上半年將降息3碼。在美國聯準會降息、5G需求只是暫時遞延下，台股10500~11000點是合理價位，高點上看12300點。

永豐金控今天召開法說會，公布在新冠肺炎疫情影響下，最新的GDP及台股預測。

永豐金指出，受疫情影響，IMF（國際貨幣基金會）下修全球GDP預估0.1%，由3.3%調降至3.2%，也將2020年中國大陸GDP預估由6.0%下修至5.6%。投資銀行摩根士丹利預估，疫情若在2、3月達高峰，中國大陸第一季經濟成長會降到4.2%，全年降至5.7%。

高盛將中國首季GDP由4%下修至2%，但認為在第2、第3季將顯著反彈，因此維持全年5.5%的預估不變。

永豐金預估，中國大陸首季GDP將下滑至4.5%，全年經濟成長下修0.5%至5.3%。台灣方面，主計總處將2020年成長預估下修0.35%，由2.72%下修至2.37%，但因立法院已三讀通過600億元防疫紓困特别預算，可望抵消部分街擊，永豐金預估全年將电2.52%變成2.23%，下修 0.29%。

因新冠肺炎疫情由中國大陸境內迅速向中國境外擴散，全球蔓延，美國疾病管制與預防中心 警告美國可能會有社區威染風險，使道瓊指數在2月最後一週暴跌3583點，跌幅創歴史之最，S&P500指數也跌破3000點；美債10年券殖利率跌至1.02%，創歷史新低；金價勁揚至7年高點每英兩1680美元。

朱士廷表示，目前疫情仍處於不確定發展中，恐慌程度未減，持股信心也受影響，基本面S&P在3000點以下，本益比回到16.6倍為合理價位。資金面上預期聯準會（Fed）上半年可望降息3碼，量化寬鬆（QE）提供利多。台股方面，11000點相對應殖利率為4%，在今年全球5G建設涵益廣泛，需求只是暫時遞延下，10500〜11000點是合理價位，高點上看12300點。

永豐金控 疫情 GDP 新冠肺炎

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