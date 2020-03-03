彰銀14億私募股轉公開發行　台新金：不代表要出售

台新金今舉行線上法說會，法人除關心新冠肺炎疫情對台新在大陸的租賃公司影響外，也關注彰銀案，上月彰銀公告台新持有的彰銀私募普通股可轉公開發行，市場關心彰銀案是否有轉圜的空間？台新金今表示，私募股票改成公發，只是把必要程序做完，「不代表步驟做完就要出售。」

彰銀董事會1月22日通過將對2005年發行的14億股私募特別股，補辦公開發行及申請上市。台新金總經理林維俊表示，台新金立場是要進、要退會配合政府，政府要若要延續2005年公股整併政策，台新會配合增資併購彰銀；如果要退，在合理的退場機制下，台新願意配合，讓彰銀回到政府體系，「當初私募股票改成公發，只是把必要程序做完，但不代表步驟做完就要出售。」

林維俊表示，彰銀上週收到會計師審完的去年財報，預估本周就可把公發申請送到證期局申請核准，接著轉證交所登記，順利的話會在三月底、四月走完程序。彰銀案回到高等法院審理後，目前僅開過準備庭，並沒有新進度。

法人也關心台新今年併購壽險版圖的計畫，尤其近期傳出保德信人壽有意出售，市場傳出台新金是買家之一。林維俊表示，台新金對壽險、銀行、證券等各都有併購的興趣，也有在默默進行評估，「簡單來說，台新對併購有興趣，且持續進行中，但不對單一個案做評論，當可以揭露時會在第一時間做說明。」

此外，針對新冠肺炎疫情，台新金在大陸有三家租賃公司。林維俊表示，中國租賃客戶近30天的逾放比率有提高，約提高3%左右，主要是中國有部分城市封城，客戶就算有錢也無法來還款，但有一一跟客戶聯繫上，主要是防疫措施讓客戶無法來匯款，疫情短期上確實會有影響，長期仍要繼續觀察。

台新金法說會上也公布去年全年營運成果，去年全年稅後淨利創下歷年新高達144.9億元，年成長12%，每股稅後盈餘1.19元，股東權益報酬率9.54%，年底每股淨值為12.86元，今年財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款及中小企業放款等都將持續穩健成長。