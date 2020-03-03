新冠肺炎被隔離看不了演唱會 門票損失險有賠

金管會保險局2月27日核准台產改名稱重新推出「門票費用損失保險」，民眾關心若因為新冠肺炎疫情影響，去不了演唱會，這張保單是否可獲理賠？保險局副局長張玉煇表示，若保戶本身買了門票，但是需要被隔離，演唱會也照常舉行，這是屬於可理賠的範圍。

張玉煇解釋，台產這張保單是保障被保險人，買門票後若自己沒有去參與活動，沒辦法在預定時間到場，無法參加活動、門票也沒辦法退時，可保障投保人可能造成的損失。但若活動是因新冠肺炎疫情，導致主辦單位取消活動的話，依照文化部相關規定，主辦單位退票，就不在這張保單承保範圍。不過若是因保戶本身買了門票，但是需要被隔離，演唱會照常舉行，這是屬於有理賠的範圍。

張玉煇說，這張新保單其實跟去年台產推出的「門票取消或無法使用費用損失保險」保障內容相同，當初是因為應該用核准制卻用備查，因此停售後重新送審改名稱。至於台產被發現前已開賣，保險局說是在備查送審抽查時被發現，相關疏失已記點處分。