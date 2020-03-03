永豐金不畏疫情提早開股東會為哪樁？ 何家祭三招禦敵

有別於一般上市櫃公司都在6月召開股東常會，永豐金控今年股東會要改選董事，不畏新冠肺炎疫情肆虐，在2月底公告今年股東會在5月13日召開，縮短市場派可加碼的時間；今年應選董事席次從現有9席縮減至7席，一舉拉高當選門檻；加上大股東永豐餘集團何家不加碼持股，招招對準虎視耽耽的第二大股東寶佳集團而來，制敵防堵意味濃厚。

《證交法》規定，上市櫃公司須於6月底前召開股東會，讓每年6月都是一年一度的股東會旺季，但今年受到新冠肺炎疫情影響，部分業者憂心人群聚集的股東會恐成防疫破口，希望主管機關可通融採延期、非實體股東會等方式彈性處理。 不過，永豐金股東會不但沒有後延，甚至還宣布要提前召開，恐怕是有比疫情更可怕的事。

永豐金總經理朱士廷解釋，因為證交所、金管會等主管機，都希望上市櫃公司召開股東會的時間分散，不要集中在6月，永豐將股東會提早到5月，可在公司治理評鑑上加分。

朱士廷指出，因涉及財報簽審，一般企業在時程上較難提早召開股東會，今年疫情恐怕也會讓生產營運地在大陸的企業，出現會計師財務查核的困難，不過，永豐金「沒有這個問題」，雖然也有不少大陸據點，但早已完成財務查核，預計3月可提報董事會通過，可以5月舉行股東會。

也就是說，永豐金為了提早召開股東會，早在疫情升高前就已做好萬全的準備。

至於今年應選董事席次從9席縮減至7席，朱士廷表示，比較國際上中、小型銀行，董事席次7席或9席「都是夠的」，今年雖將董事席次降為7席，但獨立董事仍維持3席，等於獨立董事的比重增加，也相對加強了永豐金的公司治理，在運作上沒有影響。

針對金管會放寬「張綱維條款」，讓市場派可透過徵求委託書進入董事會，甚至進一步搶奪經營權。朱士廷無奈表示，永豐金股權結構相對穩定，雖有不同意見，但「尊重主管機關，面對規則」。

永豐餘集團何家已持續透過關聯企業、機構加碼持股，至今年1月底關聯企業持股已經拉高到近19.5%；寶佳集團持股則約占7%左右。董事席次減少後，當選門檻提高，寶佳集團就必須要取得更多股權支持，才能進入董事會。