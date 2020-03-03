永豐金法說會曝光股利政策 延續去年、以現金為主

永豐金控今（3）日法說會上宣布，今年股利政策原則會延續去年，以現金為主，但會考慮到未來資本規劃以及流動性考量，目前沒有增資計畫，評估3月提董事會核准。

永豐金總經理朱士廷表示，去年永豐金全發全現金股利，投資人反應不錯，今年也會朝這方向前進，配發率部分，永豐金發言人許如玫今表示，不會到去年這麼高的配發率，會整體考量股利政策而定。

永豐金控去年稅後純益124.1億元，年成長31.6％，去年每股稅後純益（EPS）為1.1元，高於前一年度的0.84元，獲利表現優秀，股利政策備受期待。永豐金去年股利配發率達75％，配出0.636元現金股利，今年如果比照去年現金股利、或更優秀，市場估計配發率可能至少要落在60%上下水準。

而對於股東會提前在5月舉行，並縮減董事席次從九席降到七席，被市場認為要迎戰寶佳集團，鞏固經營權。

對此，朱士廷今表示，股東會舉行時間提前主因，是政府機關希望股東會時間分散，時間提前，公司治理可望加分，而今年董事席次從九席降到七席，這等於三席獨立董事的比重增加，也可加強永豐金公司治理。朱士廷表示，以國際型的中小型銀行來說，七席董事席次是相當足夠的。