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國泰世華首創蝦米貸 信用小白賣家也可貸到300萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰金控與蝦皮購物獨家合作，即日起推出大數據信貸商品「蝦米貸」，蝦皮賣家憑本身商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，即可線上申請，最高可貸到新台幣300萬，小白也能無痛申貸。／國泰世華銀行提供。
國泰金控與蝦皮購物獨家合作，即日起推出大數據信貸商品「蝦米貸」，蝦皮賣家憑本身商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，即可線上申請，最高可貸到新台幣300萬，小白也能無痛申貸。／國泰世華銀行提供。

國泰金控旗下國泰世華銀行與金控數位數據暨科技發展中心（以下簡稱數數發中心）今（3）日宣布攜手蝦皮購物獨家合作推出大數據信貸商品「蝦米貸」，無論白手起家或信用小白的蝦皮賣家，憑本身商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，即可線上申請信貸，核貸後隨即撥款入戶，最高可貸到新台幣300萬。幫助電商賣家解決周轉、貸不到款等難題。

全台百萬名蝦皮賣家們注意囉！是否還在煩惱資金臨時需周轉？或是缺少信用紀錄無法貸款？過去申請傳統信貸需調查財力證明、聯徵紀錄等資訊評估是否核貸，因此許多社會新鮮人或是信用小白都被銀行拒於門外，更別說剛起步、收入不固定的網拍賣家。此外，網購商城情勢快速變動，充滿強烈短期資金的缺口，部分賣家臨時需周轉的銀彈需求，卻不一定能即時貸到足夠額度，這是網路賣家的痛點，也是過往傳統金融業容易忽略的一環。

為了讓有資金需求的蝦皮賣家們能更便捷快速取得相對額度的借貸資金，國泰金控數數發中心與旗下國泰世華銀行攜手蝦皮購物，推出為電商賣家量身設計的新型態信貸商品「蝦米貸」，同時透過API串接使申貸流程與使用體驗更加流暢便利。當賣家有資金需求時，只需輕鬆幾個步驟，賣家的商戶資訊及營運狀況等數據將帶入獨有的信用評分模型，試算後將提供賣家相對應的可貸額度，申貸額度最高可達新台幣300萬，最快5分鐘內便可核貸並立即撥款至與蝦皮連動的帳戶。蝦米貸首波將開放為國泰世華銀行卡戶或存戶的蝦皮賣家優先申請，未來將陸續開放給所有蝦皮賣家。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「蝦皮購物持續協助賣家轉型，同時透過數據發現許多剛要進入電商市場的賣家，常受限於資金障礙，又因金融機構的傳統規定，資金來源相對受限。蝦皮購物攜手長期合作夥伴國泰世華銀行推出獨家『蝦米貸』方案，期望能夠幫助更多中小型賣家在電商市場中站穩腳步、拓展規模，帶動整體賣家數量與質量的增長，這不僅能幫助蝦皮購物備戰緊接而來的促銷檔期，更能為台灣電商市場注入新活水。」

國泰金控數數發中心協理梁明喬表示，「國泰世華銀行與蝦皮購物去年攜手推出聯名卡獲得市場熱烈歡迎，同時更進一步思考如何運用數據，替使用者找出眼睛一亮的創新解決方案。因此，延續數位數據生態圈理念與專業數據分析能力，今年推出賣家專屬的『蝦米貸』，期待協助蝦皮賣家解決本身實際資金需求與難題，活絡平台交易，打造電商金融生態圈。建立電信、旅遊、居住與電商等產業的策略合作夥伴關係，國泰金控將持續和所有子公司，深度媒合更多元的領域，創造出令人驚豔的數據驅動創新方案，共同實現多元豐富的數據生態圈。」

國泰世華 國泰金控 電商

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