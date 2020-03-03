台新金去年稅後淨利144.9億元 創新高

新冠肺炎疫情全球持續快速延燒，為避免群聚感染風險，台新金控去（2019）年第4季法人說明會改以網路會議方式線上舉行，由該總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及甫於年初就任的個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。

會中公布2019年全年稅後淨利創下歷年新高達144.9億元，年成長12%，每股稅後盈餘1.19元，股東權益報酬率9.54%，年底每股淨值為12.86元；展望今年，財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款及中小企業放款等都將持續穩健成長。

林維俊指出，台新金控去年整體營收由於金融市場操作績效良好，投資交易收入年成長達42.3%，加上財富管理、法金聯貸以及證券承銷等業務均有不錯的表現，帶動手續費淨收入年成長7.7%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額成長11.8%，總存款餘額成長13.4%，外幣放款則成長14.7%。

在信用卡相關業務的表現上，不論在有效卡數、特店家數、簽帳金額及毛手續費收入等各指標均有表現，其中全年簽帳金額成長率達22.7%遠高於同業平均水準；財富管理淨手續費收入成長達8.7%。

面對即將加入數位金融戰局的純網銀，尚瑞強表示，台新Richart數位銀行帳戶數已穩居市場領先地位，將持續不斷優化使用者體驗，運用創新金融科技、串聯多元的金融生活圈，提供民眾融入生活、即時又便利的金融服務，進而滿足民眾各項金融需求，我們樂見純網銀加入後的良性競爭與共同成長。

針對新冠肺炎疫情，林維俊認為，疫情持續未減將會衝擊全球經濟，目前對台新各項業務影響不大，但已備妥各項因應措施，將持續關注情勢發展，並適時整備應變，以確保持續營運。