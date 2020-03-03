快訊

黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

新台幣升3.7分 收30. 087元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

聯準會可能降息這劑強心針讓美股上演報復性反彈，激勵台北股匯市今（3）日雙漲，新台幣匯率在新一波熱錢匯入下強勢升值，盤中一度重返「2」字頭，最高升抵29.96元，最多升值1.64角；接近尾盤時，疑似中央銀行美元買盤進場，升值金額縮減至3.7分，收30. 087元，連五日升值，台北外匯經紀公司成交量12.84億美元。

受到美股大漲激勵，台股指數今日終場以11,327.72點作收，上漲157.26點，成交量1,616.24億元；三大法人賣超147.76億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超135.6億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.12元，早盤最高29.96元、最多升值1.64角，最低30.124元。

美國股市周一大舉反攻，道瓊工業指數尾盤更加速猛漲近1,300點，投資人對各大經濟體將一致對抗新冠肺炎疫情擴散的影響產生信心，上周憂慮一掃而空。

新台幣 美股

延伸閱讀

南韓新增新冠肺炎確診374例 累計5186例

太陽公主號停靠留尼旺島受阻 群眾丟石塊抗議

中職／不因新冠肺炎停賽 聯盟評估分散風險方案

憂肺炎肆虐 「天橋上的魔術師」取消開放「中華商場」

相關新聞

永豐金不畏疫情提早開股東會為哪樁？ 何家祭三招禦敵

有別於一般上市櫃公司都在6月召開股東常會，永豐金控今年股東會要改選董事，不畏新冠肺炎疫情肆虐，在2月底公告今年股東會在5...

滙豐中華投信看好目標到期債券投資 4特性簡單追求收益

針對近期外圍事件如疫情、美中貿易戰、脫歐等不確定因素紛擾下，滙豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要因目標到期債券具四項...

全球經濟犯罪調查 資誠：35％屬消費者所為

全球經濟犯罪動輒傷害企業，資誠聯合會計師事務所今（3）日公布兩年一度的《2020全球經濟犯罪調查報告》，報告發現，近二年...

永豐金法說會給歷史新高佳績 疫情影響審慎但不悲觀

永豐金控今(3)日召開2019年第4季法說會，由永豐金控總經理朱士廷率領高層主持。他指出，永豐金2019年稅後盈餘124...

台幣成最強亞幣 早盤升破30

市場預期美國聯準會（Fed）將降息，美國股市止跌反彈，大漲逾千點，台北股匯今天齊步走揚，台幣今天開盤小漲之後，旋即強彈逾1角，來到29字頭；匯銀人士表示，台幣近期有「避險貨幣」意味，成為亞幣中表現最強大的貨幣。

疫情和經濟都有守 學者預測央行不跟進降息

新冠肺炎疫情持續向全世界擴散，可能導致全球經濟陷入衰退之際，國際主要中央銀行承諾，會採取必要行動，降低經濟衝擊，市場預期主要央行將聯手降息；我央行將於3月19日召開今年第一季理監事會議，但學者認為，台灣還有暫時觀望的本錢，央行應該回不會跟進。

AIA友邦人壽 唯一27度獲金管會保障績優獎勵

AIA友邦人壽今（3）日表示，金管會日前公布2019年7月到12月的績優保險公司名單，共有15家壽險公司獲得獎勵，AIA...

台指期反彈或回升 端看一關鍵價位

台股指數2日測試11,000點關卡，今（3）日受美股飆漲激勵而反彈，但無力站回2月27日長黑棒的一半位置；群益期貨分析師...

新制勞退發紅包！有140萬勞工領到超過5萬元紅包

新制勞退基金2019年大賺2,670億元，收益率為11.45％，勞保局已完成收益分配。勞工個人帳戶本金愈多，分配到收益愈...

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

勞退新制分紅來了，2019年度勞退新制基金運用收益獲利高達2,670億餘元，收益率11.45％，勞保局今（3）日會將收益...

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞動部勞工保險局今指出，108年度新制勞退基金運用收益計2670億717萬餘元，收益率11.45％，勞保局今天已將收益分...

新台幣早盤強彈1.64角 升破30元

新台幣今（3）日早盤以30.120元兌1美元，升值0.4分開出。

熱門新聞

航空業雪崩！華航對內發公開信：擬推更多應變方案

bossini 7月底前 關閉全台51家店

Switch大熱賣 鴻海獲急單

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

新熱錢匯入 台幣衝2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。