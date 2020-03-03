新台幣升3.7分 收30. 087元

聯準會可能降息這劑強心針讓美股上演報復性反彈，激勵台北股匯市今（3）日雙漲，新台幣匯率在新一波熱錢匯入下強勢升值，盤中一度重返「2」字頭，最高升抵29.96元，最多升值1.64角；接近尾盤時，疑似中央銀行美元買盤進場，升值金額縮減至3.7分，收30. 087元，連五日升值，台北外匯經紀公司成交量12.84億美元。

受到美股大漲激勵，台股指數今日終場以11,327.72點作收，上漲157.26點，成交量1,616.24億元；三大法人賣超147.76億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超135.6億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.12元，早盤最高29.96元、最多升值1.64角，最低30.124元。

美國股市周一大舉反攻，道瓊工業指數尾盤更加速猛漲近1,300點，投資人對各大經濟體將一致對抗新冠肺炎疫情擴散的影響產生信心，上周憂慮一掃而空。