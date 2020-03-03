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因新冠肺炎 永豐金控啟動第二階段「營運不中斷計畫」

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

因應新冠肺炎疫情來勢洶洶，永豐金控已於2日全面啟動第二階段「營運不中斷計畫」，著手分組辦公、異地備援及居家上班。

永豐金控總經理朱士廷表示，其實在春節假期時，永豐金控就已經啟動第一階段防疫計畫。

國內部分自開工第一天即要求全體同仁戴口罩及測量體溫、備妥防疫物資，著手規劃營運不中斷備援措施，並進行異地辦公演練及測試；海外位於疫情中心的據點例如：中國大陸、港澳，則自春節過後就採行分組上班及居家上班措施。

因應行政院長蘇貞昌宣布中央疫情指揮中心從二級提升為一級開設，永豐金控也採超前佈署、防疫升級，宣布全面啟動第二階段「營運不中斷計畫」，除了已於2月底完成重要的維運單位（如資訊、金融市場交易、客服、信託作業等單位）異地備援外，接下來總部單位將陸續搬遷進駐，完成分組分散辦公。未來視疫情狀況，逐步啟動部分人力居家上班，以確保營運不中斷。

其他措施還包含暫緩大陸、港澳出差；規勸員工防疫期間勿冒然出國旅遊；調整員工用餐環境降低交互感染機率；各大樓陸續安排例假日施以醫療級消毒；減少會議集結、暫緩實體教育訓練、取消大型講座等。

朱士廷表示，目前永豐金控在大陸據點大多已復工，面對新型冠狀病毒的疫情，永豐已準備好各項因應對策與措施，包含風險控管、員工及客戶的安全、維持業務的正常營運等，積極打好這場防疫聖戰。

永豐金控 疫情

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