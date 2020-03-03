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永豐金法說會給歷史新高佳績 疫情影響審慎但不悲觀

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐金今（3）日不畏疫情，舉行媒體見面法說會，會中宣布金2019年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率(ROE) 8.55%，則為近5年最佳成績。（圖左起為永豐金證券總經理江偉源、永豐金控總經理朱士廷、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金控財務長許如玫）
永豐金今（3）日不畏疫情，舉行媒體見面法說會，會中宣布金2019年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率(ROE) 8.55%，則為近5年最佳成績。（圖左起為永豐金證券總經理江偉源、永豐金控總經理朱士廷、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金控財務長許如玫）

永豐金控今(3)日召開2019年第4季法說會，由永豐金控總經理朱士廷率領高層主持。他指出，永豐金2019年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率(ROE) 8.55%，則為近5年最佳成績。

對於市場關注的新冠肺炎疫情衝擊，朱士廷表示尚未接到有客戶諮詢金流問題，認為第1季影響尚未顯現，但假設疫情發酵到7、8月，將偏保守看待第2季。

他表示，其中密切注意斷鏈危機，幸而目前未看到重大違約，但疫情發展快速、變化很快，大家都是摸著石子過河，整體目前為止「審慎但不悲觀」。

影響部分，去年海外獲利占比 (不含 OBU) 為 18%，中國佔比僅有 1%，正在清查客戶受影響情形，尚未有高風險客戶，營運狀況未受太大影響，並早在疫情發生之時就成立緊急應對小組。但認為東南亞市場不至於受到影響，持續擴展腳步。

永豐銀總經理莊銘福則認為，疫情更加深永豐布局東南亞決心，這也暴露企業供應鏈問題，認為未來企業將會走供應鏈分散，變化將更劇烈，金融業會跟著客戶前進，未來持續海外佈點計畫。

此外，2019年手續費淨收益107.5億元，年成長8.0%；2019年總資產規模已成長至1.83兆元，年成長14.2%，金額雙雙創下歷史新高。

永豐金控2019年繳出漂亮的成績單，朱士廷表示，受惠於財管動能與放款增加，子公司銀行及證券在核心收益表現亮眼，其中證券泛財富管理手續費淨收益大幅成長近6成，銀行手續費收益也有雙位數的成長，使得金控手續費淨收益創下歷史新高，並推升盈餘創下近5年的最佳水準。

朱士廷表示，2020年將持續執行五大經營主軸包含強化資產配置、提升經營效率；提升手續費收入；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；以及深化公司治理、永續發展與風險控管等，以深化綜效，共享價值。

永豐銀行2019年稅後盈餘102.5億元，年成長6.0%，獲利創近5年來新高，其中手續費淨收益59.9億元，年成長15.6%。永豐銀行總經理莊銘福表示，手續費淨收益表現亮眼，主因財富管理及放款手收分別成長17.2%與46.4%，至於其他淨收益63.5億元，年大幅成長22.8%，成長動能來自於銀行換匯操作收益及有價證券評價利益。展望2020年將持續深耕財富管理市場，並積極朝南向佈局。

永豐金證券2019年稅後盈餘18.6億元，較2018年大幅成長297.2%，創下10年新高。永豐金證券總經理江偉源表示，整體獲利顯著成長，主因手續費收入穩健，加上股債交易與評價利益大幅增加所致，加上財富管理及複委託5年轉型發展成功，2019年泛財富管理手續費淨收益16.7億元，較2018年大幅成長59.5%。2020年將由數位金融及AI智能點燃新動能，以科技新戰略朝向業界領導品牌券商的目標前進。

永豐金控 疫情 財富管理

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