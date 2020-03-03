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滙豐中華投信看好目標到期債券投資 4特性簡單追求收益

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
針對近期外圍事件如疫情、美中貿易戰、脫歐等不確定因素紛擾下，滙豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要因目標到期債券具四項特性：投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產以及提前結算機制。 本報系資料庫
針對近期外圍事件如疫情、美中貿易戰、脫歐等不確定因素紛擾下，滙豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要因目標到期債券具四項特性：投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產以及提前結算機制。 本報系資料庫

針對近期外圍事件如疫情、美中貿易戰、脫歐等不確定因素紛擾下，滙豐中華投信看好目標到期債券的投資，主要因目標到期債券具四項特性：投資期間明確、配息機制、期末結算投資淨資產以及提前結算機制。

在不確定的年代，預期全球央行政策將維持寬鬆態度，全球持續處於低收益的環境，經濟成長則處於「循環性觸底」階段。投資於目標到期債券基金，可以回歸債券的投資本質，不必在動盪的環境中，揣測進出場時機，提供投資人較明確、簡單的方式來追求投資收益。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，投資亞洲債券市場，具有多項投資契機。首先，亞洲企業基本面佳，雖然疫情事件爆發使得企業營運受影響，獲利短期內受到衝擊，尤其是體質差、槓桿高的公司，但是基本面體質好的企業，通常利息保障倍數充足，導致違約事件發生的可能性較低。

此外，各國政府的寬鬆政策，應可緩和企業所承受的負面衝擊。再者，寬鬆政策帶來支持：各國政府可能加大財政刺激與寬鬆貨幣政策，以維持經濟的穩定成長，而寬鬆政策對經濟基本面有利、亦對債券資產有利。

最後，資金流方面，目前處低收益環境下，預期亞洲固定收益資產將持續受到資金青睞，對於亞洲信用市場帶來支撐。

債券 疫情

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