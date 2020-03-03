AIA友邦人壽 唯一27度獲金管會保障績優獎勵

AIA友邦人壽今（3）日表示，金管會日前公布2019年7月到12月的績優保險公司名單，共有15家壽險公司獲得獎勵，AIA友邦人壽再度獲得肯定，成為業界唯一連續14年第27度獲得獎勵的壽險公司。

為使保險充分發揮保障功能，金管會已持續14年推動「提高國人保險保障方案」，並獎勵表現績優的保險公司。

AIA友邦人壽的死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上，使AIA友邦人壽自2006年起，連續14年獲得績優獎勵。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，國人風險意識偏低，習慣把保險當儲蓄工具，讓台灣無論在保險滲透度或保險密度方面都高居全球前段班，但國人平均身故保障卻嚴重不足。

壽險公會數據顯示，國人2008年死亡給付的平均保額為60.9萬元，2009年起死亡給付平均保額連四降，2012年降到53.8萬元，後來在金管會政策引導及壽險公司強化保障型商品銷售下，死亡給付平均保額自2016年的55.5萬元開始成長，2018年增至56.8萬元，十年來新高，然若與2008年的 60.9萬元相較，仍顯不足。

侯文成表示，保險是為了未來不特定的風險預作準備，本質在於「保障」而非獲利。要防範不可預知的風險，唯有透過具保障價值的保險商品，協助降低生活中所面臨的不可承受之重。

以今年爆發的新型冠狀病毒肺炎為例，沒有人能預料到此一傳染病影響範圍會如此深且廣，若不幸染病，得自問是否已有適當且足夠的醫療險來負擔，以免造成自己或家人的經濟壓力？若不幸離世，身後的財富保全是否已透過保險規畫作好傳承準備？

金管會自2005年7月1日起為推動提高國人保險保障方案，以使保險充分發揮保障功能，提供國人適足人身保險保障，特地實施提高國人保險保障方案，對人壽保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良之保險公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。

今年度金管會仍將賡續加強宣導，以鼓勵保險業致力推動該等保險商品並提醒民眾規劃適足保險保障之重要性，協助建構更為健全完善之社會安全網。