快訊

返台居家隔離檢疫者該怎麼做？家人防護須知這幾件事

第42例確診！案34陪病家屬 同病房不同病室也中鏢

AIA友邦人壽 唯一27度獲金管會保障績優獎勵

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

AIA友邦人壽今（3）日表示，金管會日前公布2019年7月到12月的績優保險公司名單，共有15家壽險公司獲得獎勵，AIA友邦人壽再度獲得肯定，成為業界唯一連續14年第27度獲得獎勵的壽險公司。

為使保險充分發揮保障功能，金管會已持續14年推動「提高國人保險保障方案」，並獎勵表現績優的保險公司。

AIA友邦人壽的死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上，使AIA友邦人壽自2006年起，連續14年獲得績優獎勵。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，國人風險意識偏低，習慣把保險當儲蓄工具，讓台灣無論在保險滲透度或保險密度方面都高居全球前段班，但國人平均身故保障卻嚴重不足。

壽險公會數據顯示，國人2008年死亡給付的平均保額為60.9萬元，2009年起死亡給付平均保額連四降，2012年降到53.8萬元，後來在金管會政策引導及壽險公司強化保障型商品銷售下，死亡給付平均保額自2016年的55.5萬元開始成長，2018年增至56.8萬元，十年來新高，然若與2008年的 60.9萬元相較，仍顯不足。

侯文成表示，保險是為了未來不特定的風險預作準備，本質在於「保障」而非獲利。要防範不可預知的風險，唯有透過具保障價值的保險商品，協助降低生活中所面臨的不可承受之重。

以今年爆發的新型冠狀病毒肺炎為例，沒有人能預料到此一傳染病影響範圍會如此深且廣，若不幸染病，得自問是否已有適當且足夠的醫療險來負擔，以免造成自己或家人的經濟壓力？若不幸離世，身後的財富保全是否已透過保險規畫作好傳承準備？

金管會自2005年7月1日起為推動提高國人保險保障方案，以使保險充分發揮保障功能，提供國人適足人身保險保障，特地實施提高國人保險保障方案，對人壽保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良之保險公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。

今年度金管會仍將賡續加強宣導，以鼓勵保險業致力推動該等保險商品並提醒民眾規劃適足保險保障之重要性，協助建構更為健全完善之社會安全網。

保險金 壽險公司 金管會

延伸閱讀

逐筆交易上路 電子化下單須保留書面紀錄2個月

利變保單降息潮…還沒畫句點

電子支付政策帶動 銀行信用卡業務收入大增

罹癌動輒花費百萬 國人癌症險平均保額竟只有25萬元

相關新聞

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

勞退新制分紅來了，2019年度勞退新制基金運用收益獲利高達2,670億餘元，收益率11.45％，勞保局今（3）日會將收益...

AIA友邦人壽 唯一27度獲金管會保障績優獎勵

AIA友邦人壽今（3）日表示，金管會日前公布2019年7月到12月的績優保險公司名單，共有15家壽險公司獲得獎勵，AIA...

台指期反彈或回升 端看一關鍵價位

台股指數2日測試11,000點關卡，今（3）日受美股飆漲激勵而反彈，但無力站回2月27日長黑棒的一半位置；群益期貨分析師...

新制勞退發紅包！有140萬勞工領到超過5萬元紅包

新制勞退基金2019年大賺2,670億元，收益率為11.45％，勞保局已完成收益分配。勞工個人帳戶本金愈多，分配到收益愈...

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞動部勞工保險局今指出，108年度新制勞退基金運用收益計2670億717萬餘元，收益率11.45％，勞保局今天已將收益分...

新台幣早盤強彈1.64角 升破30元

新台幣今（3）日早盤以30.120元兌1美元，升值0.4分開出。

股匯脫鉤…台幣連4升 挑戰30元大關

股匯脫鉤！新冠肺炎疫情擴大，台股昨天連假後開盤，表現相對抗跌，終場下跌逾百點，a但因市場預估美聯準會提早降息的機率大升使美元走弱，新台幣盤中一度強升二點六五角，終場新台幣兌美元匯率收在卅點一二四元，連四升，創近半個月新高。匯銀主管預期，新台幣匯率升勢未止，近期就有機會挑戰卅元整數大關。

寶德能源破產 聯貸銀行5日會商處理土地租金法拍廠房

國發基金投資的太陽能廠寶德能源上周宣告破產，聯貸主辦暨管理銀行兆豐銀行預定本周四（5日）召開銀行團會議，討論後續債權確保...

壽險業降息 利變保單 錢變薄了

新冠肺炎衝擊股債市，市場預期美聯準會提前至三月降息機率大增，壽險業已先行降息，國壽、新壽、全球人壽、三商壽昨陸續公告調降新台幣與外幣保單宣告利率，影響超過一百四十張利變保單，新台幣宣告利率貼近百分之二，國人最愛的儲蓄險保單收益持續縮水中。

台銀美元優存門檻 拉低至1,000美元

為吸引小資族群豐富資產配置，台灣銀行昨（2）日宣布，今（109）年3月起，「美元高利存款」優惠方案大幅調降起存門檻，由單筆最低5,000美元調降至1,000美元，大額方案則由5萬美元調降至1萬美元。

寶德債權銀 將討論善後

寶德能源宣布破產，聯貸銀行將在5日開會討論善後處分擔保品，聚焦在雲林麥寮廠房鑑價與法拍，以及如何處理承租經濟部工業局土地後續。

AFMA高級金融管理師 照得住

AFMA高級金融管理師委員會2月18日於財經立法促進院舉行頒獎典禮，由財經立法促進院院長黃達業親自頒獎，頒獎典禮特別邀請了東吳大學企管系講座教授李述德、台灣大學國企系教授林修葳、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、商業發展研究院董事長許添財以及前台新金控總經理饒世湛一同參與頒獎，全球傑出獎今年共八位考生獲得。本屆AFMA證照考試，總計通過人數為151位，通過率達45%。

熱門新聞

航空業雪崩！華航對內發公開信：擬推更多應變方案

bossini 7月底前 關閉全台51家店

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

Switch大熱賣 鴻海獲急單

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

新熱錢匯入 台幣衝2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。