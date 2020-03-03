台指期反彈或回升 端看一關鍵價位

台股指數2日測試11,000點關卡，今（3）日受美股飆漲激勵而反彈，但無力站回2月27日長黑棒的一半位置；群益期貨分析師林致彬表示，反彈之路更須接連突破2月27日長黑、2月18日M頭頸線與2月13日高點反壓，每100至200點間都有存在關卡，因此，暫時以反彈視之。

美股迎來史上最大反彈，在新冠肺炎疫情連續空方重拳之下，終於靠著美國總統川普對於疫情喊話，與聯準會（Fed）主席鮑威爾降息言論的強烈措詞拉抬，但目前到底該抄底搶反彈，還是逢高遇壓偏空布局？

林致彬表示，目前指數轉強或者破底的關鍵位置，在於2月25日低點的川普防線與3月2日低點的鮑威爾防線，突破2月25日高點則盤勢會稍強於現在格局，但並非回升態勢，仍以震盪緩升格局為主；但若再次跌破3月2日低點，代表疫情出現失控情況，則長空趨勢來臨，屆時指數恐向下測試萬點關卡，千萬不要掉以輕心。

目前疫情發展，全球流行看來幾乎無可避免，經濟數據與企業財報表現不如預期已是未來可見的結局，指數將遭遇上述壓力可能出現買盤無力的情況，進而轉趨橫盤震盪；甚至可能隨疫情發展，出現再次轉弱破底的格局，投資人不要貿然進場操作。

法人目前布局，外資在現貨市場連續賣超，期貨淨多單已降至2萬口之下，甚至選擇權布局買入賣權口數也突破10萬口大關，空方態度明顯；所幸近幾日的台幣對美元匯價由貶轉升，資金尚未撤出台灣，空方破底危機暫時不明顯。