新制勞退發紅包！有140萬勞工領到超過5萬元紅包

新制勞退基金2019年大賺2,670億元，收益率為11.45％，勞保局已完成收益分配。勞工個人帳戶本金愈多，分配到收益愈多，依勞保局統計，約有140萬勞工，分配超過5萬元。

據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約641萬戶（占54.4％）。其中超過2萬元者，約450萬戶（占38.2％）、介於2萬至5萬元者，約311萬戶（占26.3％）、超過5萬元者，約140萬戶（占11.8％）。

勞保局表示，新制勞退基金已於今年3月3日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可利用多元管道查詢。

勞保局說明，2019年度參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1,180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞工朋友查詢收益分配金額管道相當多元，自109年3月3日起可使用自然人憑證上勞保局網站（www.bli.gov.tw）查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務App」查詢（須先完成裝置認證）；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自3月4日起，勞工朋友始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。