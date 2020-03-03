勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

勞退新制分紅來了，2019年度勞退新制基金運用收益獲利高達2,670億餘元，收益率11.45％，勞保局今（3）日會將收益分配到1,180萬個新制勞工帳戶，平均每人約2.26萬元，創勞退新制開辦15年來最高紀錄，其中超過半數帳戶、641萬戶分配超過1萬元，更有11.8%、140萬戶超過5萬元，據了解，其中有少數勞工帳戶金額達上千萬元，更可以分配到11萬元以上，勞工去年分到大紅包。

新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局負責分配至勞退新制個人專戶，於每年3月初分配入帳。

2019年年度新制勞退基金運用收益2,670億717萬餘元，收益率為11.45％。勞保局表示，已經於今天將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，勞工可利用多元管道查詢。

勞保局表示，去年度可參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1,180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額都不相同，參與基金運用獲得收益也會有差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞保局統計，此次投資收益分配金額超過1萬元者，約641萬戶，占54.4％；超過2萬元者，約450萬戶，占38.2％；介於2萬至5萬元者，約311萬戶，占26.3％；超過5萬元者，約140萬戶，占11.8％。

勞保局表示，勞工若想查詢收益分配金額，目前管道相當多元，今起可使用自然人憑證上勞保局網站（www.bli.gov.tw）查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務App」查詢（須先完成裝置認證）；也可持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

由於收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此3月4日起，勞工才可以利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。