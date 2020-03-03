快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞動部勞工保險局今指出，108年度新制勞退基金運用收益計2670億717萬餘元，收益率11.45％，勞保局今天已將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，民眾可利用勞保局官網、勞保局行動服務APP、臨櫃等多元管道查詢。

勞保局說明，108年度參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益也不一樣，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

根據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約641萬戶(占54.4％)，其中超過2萬元者，約450萬戶(占38.2％)、介於2萬至5萬元者，約311萬戶(占26.3％)、超過5萬元者，約140萬戶(占11.8％)。

勞保局表示，查詢收益分配金額管道多元，即日起可使用自然人憑證上勞保局網站( http://www.bli.gov.tw )查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢(須先完成裝置認證)，或者親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，明天起才可以利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡(須先簽署勞保局資料查詢服務同意書)到郵局ATM查詢。