寶德能源破產 聯貸銀行5日會商處理土地租金法拍廠房

國發基金投資的太陽能廠寶德能源上周宣告破產，聯貸主辦暨管理銀行兆豐銀行預定本周四（5日）召開銀行團會議，討論後續債權確保行動，包括擔保品雲林麥寮廠房鑑價與法拍，以及如何處理承租經濟部工業局土地後續。由於寶德能源破產確定無力還款，各銀行預計本月就會展開呆帳提存，衝擊獲利。

寶德能源聯貸債權餘額約100億元，一共九家銀行參貸，其中，兆豐銀占約20億元最多，其次共同主辦行一銀、台新各約14億元、12億元左右，其餘華銀、台銀、彰銀、合庫銀、台企銀各約7至3億元不等，土銀不到1億元。除了台新銀為民營，其餘八大公股行庫全數參貸。

參貸銀行指出，過去兩次對寶德能源聯貸，其中金額較大的建廠聯貸時間在2011年，當時太陽能產業仍處高峰，況且又有國發基金與其他大企業投資，但現在產業變遷速度快於預期，寶德能源現在既已破產，銀行便須做好後續的擔保品處分抵償部分債務餘額，盡量確保債權、降低銀行損失。

債權銀行主管表示，寶德能源擔保品麥寮廠房與機器，在公司破產下，只能循法院拍賣途徑處理，需要時間較長，銀行團第一步是找鑑價公司對擔保品鑑價，做好進行法拍準備，另外，擔保品法拍完成前，土地租金如何處理，銀行團也要再檢視承租契約，再與工業局協商。