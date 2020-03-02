永豐贊助Legacy Taipei第6年 華山1914文化園區登場

永豐銀行力挺年輕人一圓音樂創作夢想，今（2020）年連續第6年冠名贊助「永豐Legacy Taipei音樂展演空間」，並推出逾百指定場次、全卡友購票9折，邀請各界感受音樂的美好。永豐銀行總經理莊銘福表示，「永豐Legacy Taipei」以音樂演出為核心，搭配場域獨具的歷史氛圍，讓年輕人可以在舞台上發揮特有的創意與能量，朝圓夢更進一步；為鼓勵年輕人專心創作，除贊助外，永豐銀行亦同步推出全卡友「永豐Legacy Taipei」指定場次購票9折優惠，邀請全民共同支持，一起以音樂與金融成就美好生活。

一同聆聽永豐Legacy Taipei 全卡友9折

永豐銀行贊助的「永豐Legacy Taipei音樂展演空間」迄今舉辦逾2,000場各式音樂表演，累計超過400組創作音樂團體、近千位創作音樂人登上舞台自由揮灑；永豐銀行表示，即日起至12月31日，永豐全卡友購買「永豐Legacy Taipei」指定場次票券，即可享9折購票優惠，全年預計100至150場演出均適用；以數位帳戶「大戶DAWHO」卡友為例，持「DAWHO現金回饋信用卡」購票可享9折外，綁定數位帳戶自動扣繳信用卡帳款扣款及使用電子帳單，可再加碼享1%回饋。

永豐Legacy Taipei音樂展演空間

永豐 Legacy Taipei位於「華山1914創意文化園區」的中五館，自1914年起即為臺北市的重要地標，近年更以文化創意活動的發展，成為臺北重要的藝文活動聚集地。佔地225坪的寬闊空間，可靈活變化各種表演形式，場內沒有高柱造成視線死角，最適宜欣賞演出。舞台11m × 6m，室內挑高8m，讓表演者能有盡情發揮的空間，又能保持與觀眾近距離接觸的互動能量。Studio風格的場館設計，讓歷史建物保有質樸純粹的面貌，更讓唱歌與聽歌都能回到最原始直接的感動。