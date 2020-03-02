罹癌動輒花費百萬 國人癌症險平均保額竟只有25萬元

癌症已連續37年蟬聯國人死因榜首，令人聞之色變，且罹癌花費動輒上百萬元，但據保發中心統計，國人癌症險平均保額竟僅只25萬元。

據衛服部統計，癌症已連續37年蟬聯國人死因榜首，2018年全民健保惡性腫瘤醫療支出統計顯示，因惡性腫瘤就醫人數為72萬2,523人，5年平均成長率為4.14%，顯見癌症人數增長趨勢，而後繼的龐大醫藥費用負擔更是令人擔憂。故三商美邦人壽提醒民眾，除規律的起居飲食來預防癌症外，對於不幸罹癌時動輒百萬的治療花費，我們更要謹慎面對，預先做好保險規劃，才能防止生活變調。

有鑑於此，三商美邦人壽提供經濟實惠的癌症風險轉嫁工具「三商美邦人壽Go福康一年定期防癌健康保險附約」，投保年齡自0歲~65歲，此商品讓保戶能以有限的預算增強全家大小的癌症防護，並可依個人需求附加於壽險、健康險或投資型保險，規劃彈性大。

三商壽推出新商品的附約為一年期保證續保的商品，最高可保障至被保險人達85歲（最高續保年齡84歲），當被保險人初次罹患癌症時，將依不同癌症程度分別給付「初次罹患癌症(初期)保險金」（保額10%）、「初次罹患癌症（輕度）保險金」（保額20%）及「初次罹患癌症（重度）保險金」（保額100%），讓保戶面對癌症時，能減輕經濟上的負擔，而有能力選擇最適宜的治療方式。

三商壽建議，過完農曆新年，是保單健檢並補足保障的好時機，於春節消費後，應善加利用尚未配置的年終獎金，除規劃用於投資理財外，更應用於強化健康保障，尤其是令人聞之色變的「癌症」。在醫療界不斷探索新的癌症療法下，唯有保障夠健全才有更多治療選擇的機會。