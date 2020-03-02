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金管會公布 配合政策、表現績優的保險公司有這些

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（2）日公布推動提高國人保險保障方案、微型保險業務，及投資5+2新創產業及公共建設，績效優良的保險公司名單。

金管會表示，去年7月至12月推動「提高國人保險保障方案」績效優良獲獎勵的保險公司，包括台銀人壽、保誠人壽、國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽、安聯人壽、第一金人壽、合作金庫人壽、保德信國際人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等14家壽險公司

去年辦理微型保險績效優良獲獎勵的保險公司，則是台銀人壽、台灣人壽、國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽等6家壽險公司及臺台灣產險、兆豐產險、富邦產險、泰安產險等4家產險公司。

去年投資5+2新創產業及公共建設績效優良獲獎勵的保險公司，則是國泰人壽一家。

為使保險充分發揮保障功能、提供國人適足人身保險保障及鼓勵保險業推動微型保險業務，金管會實施「提高國人保險保障方案」及「保險業辦理微型保險業務應注意事項」，對保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。

另外，為引導保險業投入政府政策扶植推動的綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等5+2新創重點產業及國內公共建設，對於投資5+2新創產業及國內公共建績效優良業者，也給予新種商品送審件數增加的獎勵。

金管會表示，上述符合獎勵條件的壽險公司，將分別給予公司原定保險商品送審限額加計2至5件的獎勵。

國泰人壽 壽險公司 金管會

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