股匯脫鉤！新台幣強升2.06角、收30.124元 半個月新高

台北股匯市今（2）天出現背道而馳、各走各路的詭譎情況。外資大賣台股、股價加權指數大跌逾百點作收，但新台幣匯率盤中卻是強升逾2角，一度逼近「30」元整數大關，令投資人摸不著頭緒。

新台幣匯率今日盤中一度強升2.65角，最高升抵30.065元，尾盤升值金額縮減至2.06角，收30.124元，為2月18日以來、近半個月新高，台北外匯經紀公司成交量11.66億美元。

匯銀主管分析，市場對聯準會降息預期升溫，使美元匯價走疲，包括新台幣在內的主要亞幣強勁反彈。

相較於表現強勢的台北匯市，台股受到連假期間美股大跌影響，今日落後補跌，形成股匯各走各路、明顯脫鉤的奇特現象。

相較於台股，其他國家多數展現股匯齊揚的樂觀情緒。

因美股上周暴跌，台股在228連假過後上演落後補跌行情，早盤開低走低，一度下滑至11,049.85點，失守年線，終場則是以11,170.46點作收，下跌121.71點，成交量1,996.57億元，勉強守住年線及「萬一」關卡。

證交所資料顯示，外資及陸資（不含外資自營商）今日賣超台股192.83億元，三大法人合計賣超179.18億元。