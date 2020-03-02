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女力崛起別輕忽沉默殺手 三世代投保醫療險不同

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

台灣女力崛起，但同時背負著高工時的工作壓力及家庭壓力，往往下班後面臨另一個永遠下不了的班，也因此常忽略自己的身體狀況。有鑑於三八婦女節即將來臨，全球人壽提醒全台各年齡層的女性朋友，除了愛護自己身體外，也可透過醫療保障來填補婦科疾病或手術費用的缺口，移轉婦科疾病風險。

據衛福部公布107年國人十大癌症死亡率，乳癌、子宮頸及部位未明示子宮癌分別位居第四名及第十名，都是女性的沉默殺手，尤其常見婦科疾病包括子宮肌瘤、巧克力囊腫等，得三不五時跑醫院接受中長期治療，付出的醫療成本可不低。

以20~30世代女性，較常見的疾病為子宮內膜異位，俗稱巧克力囊腫。全球人壽表示，子宮內膜異位是理賠實務上最常見到婦科疾病之一，通常以傳統刀、腹腔鏡、達文西等三類手術方式進行，依健保給付規定，醫療支出也有所不同。以達文西手術為例，因手術出血少、傷口小，手術後恢復快且併發症少，但相對價格也較昂貴，通常需要約18到20萬元，因此透過手術險的定額給付及醫療險的實支實付規劃，可轉嫁手術住院及醫療雜支負擔。

至於40世代女性得留意乳癌，乳癌治療通常是手術搭配相關輔助治療（放射治療或化學治療），若為全切除手術及裝設引流管的患者，一般住院長達7天左右，且後續的乳房重建手術等，整體所需的醫療費用相當龐大。因此，全球人壽建議，除了透過癌症險及實支實付醫療險可轉嫁醫療費用外，建議可搭配一次性給付的重大疾病險或重大傷病險，作為治療期間的彈性運用金，更放心療養。

隨著年齡增長，女性朋友也需要留意好發於40歲以上的重大傷病，包括類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等代謝免疫疾病。全球人壽建議，可趁年輕時投保重大傷病險，其特性是保障範圍寬、理賠認定明確，一旦符合健保公告的22項重大傷病，取得重大傷病證明就可申請理賠，給付一次給，且部分重大傷病險商品更貼心提供因器官移植、重大創傷或脊髓損傷或病變引起之併發症等3項重大傷病的加碼給付。

最後，全球人壽提醒，年輕女性若有生育計劃，應趁早規劃醫療險保障，以轉嫁懷孕期間必要的住院治療或因胎位不正需剖腹生產等風險。

重大傷病險 醫療險

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