又降！逾140餘張利變保單3月調降宣告利率

受新冠疫情衝擊，美國公債殖利率大跌，衝擊壽險業今（2）日出爐的3月「宣告利率」，目前已知國壽、新壽、全球人壽、三商壽等壽險公司調降新台幣及外幣利變保單宣告利率，影響保單無論停售、現售共計包括142餘張商品調降，新台幣商品占其中八成五，之前買儲蓄險的民眾，荷包再度縮水。

國人愛買「儲蓄險」，以利變保單為主流，主要即看好壽險公司將投資操作得宜所賺收益，扣掉成本後，以宣告利率高於預定利率的部分，當做保戶的「回饋分享金」分享給保戶，但宣告利率因壽險公司多在海外投資固定收益商品來賺取績效，因此受市場利率變化與匯兌避險成本影響不小，若市場利率下降或成本大增，都會影響壽險公司的宣告利率。

國泰人壽今（2）日公告調整3月利變保單的宣告利率，其中新台幣保單一如預期，最高調整10個基本點（一個基本點等於0.01個百分點），部分只調2~10個基本點，調整後新台幣利變保單利率最低僅剩2%，主要以停售商品為準，有29張保單調整，現售商品亦有7張，共計影響36張新台幣利變保單。

國壽今年來已連續三個月調降台幣利變保單，從最早的2.3%最低已降至最低2%，若與市場上最高的友邦人壽台幣利變壽保單2.8%相較，高低差了0.8個百分點，友邦人壽3月維持台幣利率不變。不過其他業者普遍也都已調降新台幣利變的宣告利率，目前主流落在2.15~2.4%左右。

3月除了國壽外，目前已知新壽、三商壽與全球人壽都調整利變保單的宣告利率。中壽開會後決議除部分商品與外部指標連動受影響外，其餘中壽現售及停售商品3月宣告利率均無調整。

三商美邦3月台幣利變壽保單宣告利率，例如「Good多利增額壽險」保單，則從2月的2.3%，調降到2.15%，降幅達0.15個百分點，計加新台幣利變年金，共有22張商品調整。新光人壽3月則調整儲蓄型44個商品，調整幅度0.01個百分點，最高宣告利率水準為2.2%。全球人壽同樣降10個基本點至2.15%。市場認為，新冠肺炎疫情擴散，衝擊股債匯市，若債券殖利率直直落，台幣利變壽保單的宣告利率，恐面臨破2%的局面，儲蓄險的民眾荷包再縮水。

目前以整體市場的台幣利變壽保單來看，國壽2%最低，富邦人壽、三商美邦為2.15%，新壽2.2%、中壽2.3%，全球2.4%，最高仍是友邦人壽2.8%。

此外其他外幣方面，國壽3月人民幣利變保單與澳幣利變保單亦有調整，分別是人民幣調整了5張停售與1張現售，幅度為下修12~15個基本點，調整後利率約在3.3%左右；澳幣則只修正一張停售商品，幅度為下降15個基本點，調整後剩3.45%左右，至於美元保單則維持不變。新壽人民幣利變保單調整1張，調整幅度20基本點，最高宣告利率水準3.3%。 全球人壽外幣調整包括美元、人民幣都降10個基本點，降完美元保單還有3.3%左右。

國泰人壽今年以來三個月都調整利變保單宣告利率，元月有調高美元利變保單的利率，但調降新台幣10~15個基本點，2月美元及新台幣保單宣告利率各降5個基本點，3月再降2~10個基本點，新台幣保單從2.3％一路降到2％；美元保單因沒有避險成本問題，3月宣告利率暫維持不變，仍有3.4~3.45％左右。事實上，今年來各家壽險連連宣告調降宣告利率，一月有五家調整126張、二月七家調整286張、三月四家再調整約142張，連續三個月主要壽險已有近560餘張利變保單商品調整利變保單。