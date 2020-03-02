小資族福音！台銀大幅調降美元優存門檻 1千美元就能存
小資族福音！國銀龍頭台灣銀行今（2）日宣布，美元高利定存利率優惠，自3月起大幅調降起存門檻。
為吸引小資族群豐富資產配置，台銀今天宣布，自本(109)年3月起，「美元高利存款」優惠方案大幅調降起存門檻，由單筆最低5,000美元調降至1,000美元，大額方案則由50,000美元調降至10,000美元。
另為擴大存款利率優惠，3月的定存利率分別調升0.05%至0.10%不等，最高承作年利率為1.95%。
台銀3月1日至31日推出的美元高利存款優惠方案，僅限臨櫃辦理，新增資金部分，最高利率1.9%，若為新台幣定存中途解約轉存，利率最高可達1.95%。
台銀指出，若為新增資金，單筆定存1,000美元至1萬美元之間，3個月至6個月期美元定存，以年息1.8%固定計息，6個月至1年期美元定存，按年息1.85%計息。
單筆定存1萬美元以上，3個月至6個月期美元定存，以年息1.85%固定計息，6個月期至1年期美元定存，按年息1.9%計息。
若是以新台幣6個月期以上定存中途解約轉存，單筆定存1,000美元至1萬美元之間，3個月期至6個月期美元定存，以年息1.85%固定計息，6個月至1年期美元定存，按年息1.9%計息。
單筆定存1萬美元以上，3個月至6個月期美元定存，以年息1.9%固定計息，6個月至1年期美元定存，按年息1.95%計息。
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