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球隊轉手支持不變 新壽加碼支持樂天桃猿隊

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新壽提供新板傑仕堡B棟JX健身俱樂部作為Rakuten Girls春訓開訓場地，並全力支持台灣棒球發展。圖/新光人壽提供
新壽提供新板傑仕堡B棟JX健身俱樂部作為Rakuten Girls春訓開訓場地，並全力支持台灣棒球發展。圖/新光人壽提供

新光人壽長期關注全民健康議題，支持台灣體育發展，今年持續力挺國球，加碼以廣告合作的方式支持「中華職棒樂天桃猿隊」（前身為Lamigo桃猿隊），並提供新光傑仕堡JX健身俱樂部作為Rakuten Girls春訓場地，以實際行動協助國內棒球生態正向發展。

新壽表示，藉由球員及Rakuten Girls的高人氣出席並代言多項企業活動，總能引起高度的討論度來為新光推動品牌年輕化，喚起年輕族群對保險的重視，及早為人生風險作規劃與準備。

過去三年，新光人壽以球場廣告、主題日冠名、社群互動等多元方式與Lamigo及LamiGirls合作，球隊以雄厚的實力拿下中職棒球總冠軍三連霸，而新壽則成功傳達保險價值，深受年青族群認同，雙方共同創下良好的合作綜效。今年雖然Lamigo桃猿隊更名為樂天桃猿隊，但新光人壽仍一秉支持棒球運動初衷，持續與其進行廣告合作，提升品牌價值，並藉由他們的高人氣，共同關注社會議題，善盡企業社會責任。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，新光人壽關心全民健康，於2月27日特別提供新壽新板傑仕堡B棟JX健身俱樂部作為Rakuten Girls春訓開訓場地，並提醒大眾預防新冠肺炎除勤洗手、帶口罩外，更別忘多運動，提升自身免疫力，以對抗病毒。

新光人壽 廣告 新壽

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