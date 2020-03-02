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新安產再獲美標普「A」級評等 業界最高

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
新產東京海上產險繼續維持「A」級評等。圖／新安東京海上產險提供
新產東京海上產險繼續維持「A」級評等。圖／新安東京海上產險提供

新安東京海上產險長期穩健經營，在台灣產險市場中擁有強健的競爭力。近日獲國際信用評等機構美國標準普爾(S&P)最新授予新安東京海上產險「A」優良等級，為業界最佳表現。

新安東京海上產險的長期信用評等展望為「正向」，是繼2018年4月後評等展望由「穩定」調整為「正向」後，持續維持這項良好成績。

中華信用評等公司亦同步公布新安東京海上產險財務實力與發行體信用評等為最高評等為「twAAA」，兩項信用結構反映出新安東京海上產險財務健全，且值得客戶信賴。

標準普爾及中華信評均指出，新安東京海上產險公司競爭優勢主要來自於公司本身令人滿意的營運績效，以及因與財務體質更強健母集團相連結而擁有的穩健品牌形象，而且亦擁有良好的自我掌控行銷通路。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，公司自1999年成立至今，秉持「B.E.S.T.」核心價值落實於日常保險業務中；近年來更積極應用AI人工智慧、雲端運算、大數據等數位科技優化營運效能，及整合線上線下發展創造差異化服務，並應對市場環境調整核保政策，以在積極拓展業務的同時，亦同步堅實財務結構與資本水準。

近年來，保險業面對快速發展的金融科技、多變的極端氣候等多重挑戰，新安東京海上為強化利基優勢及充份發揮保險業風險控管的專業，除善用本國股東「裕隆集團」汽車產業鏈的資源外，並接軌日本股東「東京海上集團」相同的內部模型進行整合性之風險量化與監控，以完備風險控管政策。

未來，新安東京海上產險將持續創新於各項商品及服務以提高經營競爭力，維持良好的經營績效，發展各類有助永續經營的策略，朝向「消費者心中最專業且信賴」的產險公司目標邁進。

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