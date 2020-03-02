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國壽3月利變保單調整43張商品 台幣人民幣澳幣皆有調

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

國泰人壽今（2）日一早宣布3月利變保單宣告利率調整情形，除了新台幣向下調整外，人民幣、澳幣均有調整，共計影響43張利變圖單商品。

其中新台幣保單一如預期，最高調整10個基本點（一個基本點等於0.01個百分點），部份只調2~10個基本點，調整後新台幣利變保單利率最低僅剩2%，主要以停售商品為準，有29張保單調整，現售商品亦有7張，共計影響36張新台幣利變保單。

此外人民幣利變保單與澳幣利變保單亦有調整，分別是人民幣調整了5張停售與1張現售，幅度為下修12~15個基本點，調整後利率約在3.3%左右；澳幣則只修正一張停售商品，幅度為下降15個基本點，調整後剩2.7%左右，至於美元保單則維持不變。

國泰人壽今年以來三個月都調整利變保單宣告利率，元月有調高美元利變保單的利率，但2月美元及新台幣保單宣告利率各降5個基本點（一個基本點為0.01個百分比），新台幣保單從2.15％降到2.1％；3月公司再宣布調降新台幣利變保單宣告利率2~10個基本點，調整後新台幣宣告利率正式降至2%；美元保單因沒有避險成本問題，3月宣告利率暫維持不變，仍有3.4~3.45％左右。

市場憂心新冠肺炎疫情擴散，衝擊股債匯市，利率直直落，未來新台幣等利變保單宣告利率還可能再降，面臨破2%的局面，儲蓄險的民眾荷包再縮水。

新台幣 保單 國泰人壽

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