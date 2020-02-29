長照、重病險 成長空間大

健康險包含七類險種，隨著人口結構變化、商品發展差異，各險種成長勢頭並不相同。壽險公會研究報告指出，台灣正面臨長壽風險及少子化趨勢的夾擊，長期照顧險、重大疾病險，這兩類健康險仍有很大成長空間。

壽險公會表示，我國去（2019）年底共13家壽險公司銷售長期照顧險、商品共35張，按投保時，每年分期長照保險金的最高給付金額計算，不含死亡給付及一次性給付，平均每件保額約20萬6,000元。

儘管保額不大，但過去四年來，長期照顧險的有效契約件數分別為：2016年58萬467件、2017年60萬215件、2018年66萬7,431件、2019年71萬4,754件，呈現穩定成長態勢。

其中，男女各年占比均約為45%及55%，顯示女性對於長期照顧險的需求高於男性，推測與女性平均壽命高於男性，相對重視長照規畫有關。

壽險公會把去年12月底，按被保險人身份證字號歸戶後有投保長期照顧險的人，除上台灣的總人口數，得出投保率僅3.03%，報告點出原因，投保率偏低，主因保費費率昂貴。

不過，隨著越來越多壽險公司致力於結合人工智慧、遠距醫療，和智慧家居物聯網等新科技，欲利用個人差異化來制定保費，並開發符合一般大眾期待的長照險，預期有關商品成長可期。