日本設灘頭堡 深化交流

開發金旗下開發創新加速基金積極準備開募第二檔，並可望在日本為新創業者建立灘頭堡，深化與日本市場的互動進而跨足國際市場。一手催生第一檔創新加速基金的開發創新管顧暨創新加速基金總經理郭大經，多年來頻繁穿梭投資者、創業導師、海內外企業的努力，應是關鍵。

開發創新加速基金儘管規模在開發金募集管理的所有創投與私募基金中，並不算大，但是因為鎖定新經濟產業投資，且是從育成的早期階段（early stage）就注資，又與受託代管的阿里巴巴台灣創業者基金相互交流，使得開發創新加速基金頗具特殊性與吸睛效果。

郭大經也特別為了這些新創業者，找到南港軟體園區設置開發創新加速器，為這些新創團隊找來有豐富管理、創業經驗的企業家導師，幫助解決許多實務問題並提供創業心法，並可作為媒合平台，幾乎每隔幾周或者每個月就要跑一圈海外內投資企業或潛在合作者的他，除了透過開發創新加速器發揮「母雞帶小雞」效益，他自己也儼然是個費心孵化新創「小雞」的「母雞」。

郭大經已率領五家基金投資的新創事業，前往日本拜會大型企業，將很可能成為第二檔基金主要投資人。