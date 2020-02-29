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肺炎疫情 重創三產業

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

國際信用保險集團科法斯發表最新報告指出，新冠肺炎疫情讓中國目前暫時在國際貿易中被隔阻，導致許多行業的全球價值鏈受到破壞，其中又以ICT（資通訊科技）電子產品部門、紡織服裝、汽車等三個行業，受創最大。

報告提到，電子產品、紡織服裝、汽車三業在亞洲價值鏈受最大衝擊。對中國半製成品依賴程度最高五國家均在亞洲。例如，從中國進口半製成品占比，柬埔寨36%，馬來西亞為21%。

全球其他各國也被殃及，美國的進口半製成品中，20%來自中國；秘魯18%、俄羅斯為17%。

電子產品、紡織服裝、汽車因行業特點，受衝擊最大。全球ICT行業高度集中在美國和中國的領頭企業，其大部分工廠都在亞洲。

ICT行業兩大巨頭蘋果和阿里巴巴本周均宣布，預估第1季財報將受新冠肺炎影響。

科法斯指出，中國企業庫存水平對彌補當前生產中斷、造成產能缺口至關重要，全球電子產品上市公司，估到3月底或4月初將很難再依靠庫存開展業務，小企業和經銷商也會面臨重大風險。

世界貿易組織2018年的資料顯示，中國在紡織與服裝市場占比約32%，在紡織與服裝的半製成品供應，也占有優勢。

上市公司庫存數據顯示，中國紡織服裝公司庫存已不足支撐15天，預估紡織服裝業到3月中旬，經營將陷困境，而這也與該行業「快時尚戰略」管理方式有關。中國已成全球最大汽車生產樞紐和消費國，行業價值鏈在結構上趨向國際化，不同工廠間的合作使得整個生產系統互聯互通。

科法斯指出，對已處境困難的汽車和運輸業，新冠疫情無疑雪上加霜。

疫情 肺炎

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