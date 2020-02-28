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東京奧運崩壞倒數？日本《AKIRA》的「神作預言」

櫃買中心3月投資講座延期

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為維護證券市場投資人健康，櫃買中心原定於3月4日及3月9日舉辦「遇見指數投資大未來投資人講座」，分別延期至6月10日及6月17日舉辦。

櫃買中心「遇見指數投資大未來投資人講座」 ：4月14 日（周二）凱基證券 2020投資趨勢展望與策略／乘風而起順勢而為的投資新趨勢；4月27日（周一） 凱基證券 展望2020全球新變局 把握投資契機／乘風而起順勢而為的投資新趨勢；5月4 日(周一) 統一證券 展望2020全球新變局　把握投資契機／聚焦指數型商品，輕鬆進行投資； 5月29日 （周五）；元大證券 現階段產業分析與投資策略&富櫃200期-商品特性與策略交易／富櫃200指數與指數投資工具； 6月10日（周三） 統一證券 2020投資展望與富櫃200／聚焦指數型商品，輕鬆進行投資；6月17日（周三）元大證券 台股趨勢與投資展望&富櫃200期-商品特性與策略交易／富櫃200指數與指數投資工具。

櫃買中心「遇見指數投資大未來投資人講座」於該中心11樓多功能資訊媒體區14：30至16:50舉辦，報名的投資人若因時間變更無法參加或有任何疑問，請致電櫃買中心謝小姐（02-23665950）。

櫃買中心 凱基證

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