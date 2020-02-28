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國泰投信實力爆棚 勇奪《指標》基金獎8大殊榮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

第四屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎得獎名單出爐，國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊，一舉奪下2019《指標》8項大獎殊榮，包括新興市場股票、積極型股債混合之團隊表現，及固定收益ETF、槓桿/反向ETF產品，分別榮獲「最佳基金公司獎」及「ETF最佳基金公司獎」；旗下三檔產品包括國泰全球基礎建設基金、國泰中國A50 ETF(00636)及國泰20年美債ETF(00687B)，亦拿下最佳表現定期定額及ETF大獎。不僅如此，更兩度以嚴謹踏實的風險控管能力贏得「風險管理大獎」，金融產品表現及風險控管力屢屢締造佳績，成績斐然！

國泰投信總經理張雍川表示，公司以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，挾龐大集團通路與廣大客戶優勢，滿足投資人多元與全球化需求，近年來產品線從主動式基金拓展至被動式ETF，發展出股票、債券、槓桿、反向及主題型等一系列多元化ETF產品，產品深度及廣度不斷提升，這使得公司旗下多檔股/債基金及ETF能在眾多業者中脫穎而出，獲獎連連。

投信投顧公會最新統計，截至2020年1月底，國泰投信基金規模高達近新台幣4,000億元，ETF規模攀升至近新台幣2,700億元，總管理資產規模更突破新台幣6,893億元大關，穩居國內投信龍頭地位。

值得一提的是，國泰投信自2015年發行第一檔ETF後，四年來已推出逾30檔ETF產品，除引進海外金融市場重量級指數外，更與國內外具公信力的指數公司合作發行客製化指數，推出具投資價值的ETF。以本次獲獎的「國泰富時中國A50基金」(00636)來說，其為國內唯一追蹤A50指數的ETF，提供原型、槓桿及反向等多元操作選擇，為近年A股入摩後相當受投資人關注的標的。

今（2002）年國泰投信看好資安產業帶來的龐大商機，在3月將率先推出亞洲第一檔「防駭」概念的網路資安ETF—「國泰網路資安ETF」(00875)，追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，盼能幫助投資人一次網羅全球頂尖資安公司，預先掌握新科技趨勢與投資契機。

在資產的風險控管上，國泰投信風險管理觸角亦跟隨集團成立全球資產管理平台進一步拓展至海外，風險管理單位透過集團海內外公司交換風險管理資訊，建立強大的訊息網絡，並落實責任投資(ESG)觀念，率先導入全球投資績效報告標準(GIPS)，成為國內業界的先行者，也因此能勇奪「風險管理大獎」且二度獲獎。

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