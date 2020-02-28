台幣保單利率 面臨保2危機

新冠肺炎疫情擴散，衝擊股債匯市，投資儲蓄險保單的人也深受其害，保險公司因投資環境不佳，傳將調降宣告利率。利變保單的3月宣告利率下周即將公告，據悉，已有國泰人壽、三商美邦人壽等二家打算調降新台幣利變保單宣告利率，未來以新台幣計價保單的宣告利率已面臨保2危機。

國泰人壽今年來頻頻調整利變保單宣告利率，2月美元及新台幣保單宣告利率各降5個基本點（1個基本點為0.01個百分點），新台幣保單宣告利率從2.15％降到2.1％。國壽並研議3月再降新台幣利變保單宣告利率，據傳打算再減10個基本點。調整後，新台幣保單宣告利率正式降至2%；美元保單因沒有避險成本問題，3月宣告利率暫維持不變，仍有3.4%～3.45％左右。

至於三商美邦人壽昨天已正式公告，調降3月宣告利率，其中新台幣利變年金險降5個基本點，有保單可能不到2％，新台幣利變壽險降15個基本點，主力保單大約降到2.15％左右。

3月已決定暫不調整宣告利率的大型壽險，包括富邦人壽、南山人壽及台灣人壽。新光人壽雖然昨（27）日緊急開會，但決定3月2日再對外公布調整結果，中壽仍在評估中，同樣下周才要公布。

不過，市場解讀，隨著新冠肺炎衝擊全球經濟，債券利率急速滑落，包括美國聯準會在內，預期各國央行降息風再起，加上匯兌避險成本居高不下，因此各壽險公司3月再度調降宣告利率壓力大增，在龍頭國壽新台幣保單宣告利率已下探2％情形下，其他壽險公司有可能跟進下調，未來新台幣保單宣告利率來恐怕會面臨保2危機。

由於金管會公布新台幣利變保單的預定利率為1.75%，未來各家保險公司能否守住新台幣利變保單宣告利率2%的底限，將考驗各壽險公司投資操作能力。