不受新冠肺炎疫情影響，本國銀行、保險業及證券期貨業對大陸曝險金額全面上升，今年1月底止，三業對大陸曝險合計比去年底增加217億元，其中以銀行業增加165億元最多，金管會表示疫情影響須持續觀察。

金管會昨（27）日公布金融業在大陸最新曝險部位，今年1月底止，國銀在大陸曝險部位止跌回升，增加至1兆6,618億元，比去年底增加165億元。

金管會資料顯示，國銀對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度，到去年底止有1兆6,453億元，比去年第3季大減863億元，占淨值比率也降至46%，創歷史新低。

但今年1月底出現止跌，大陸曝險部位金額增加165億元，占淨值比率也回升至46.4%。

金管會銀行局主秘童政彰表示，主要是投資部位增加，至於授信、拆放則持平；去年底大陸曝險部位會大幅減少，多少也有季節性因素，因年底通常會有還款。

對於疫情會否衝擊大陸授信品質？童政彰表示，金管會很早就提醒銀行強化風險承擔能力，並要求銀行對大陸第一類正常授信提列1.5%準備，目前銀行都已提足。

童政彰說，銀行對客戶尤其是對大陸台商放款的相對穩定性，主要看風險承受能力，不可能因疫情就馬上回收，因此後續仍須持續觀察。

證券期貨業對大陸曝險，今年1月底有187.36億元，比去年底增加33.05億元，證期局副局長蔡麗玲表示，是因債券投資增加。

保險業方面，今年1月底止保險業對大陸曝險部位有2,667億元，比去年底增加19億元。保險局副局長王麗惠表示，產險業的曝險部位持平，壽險業增加原因是中國人壽參股增資54億元，另外，壽險業人民幣存款也增加134億元。

王麗惠表示，由於因人民幣貶值，因此，整體保險業對大陸曝險仍維持在2,667億元，疫情後續影響仍須持續觀察。