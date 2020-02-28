第一金今年成長目標 未鬆動

新冠肺炎疫情延燒，第一金控副總經理方螢基昨（27）日指出，參照SARS經驗，疫情應是短期事件，因此尚未規劃要下調各項業務的成長目標，待第1季結束後，再來討論是否要下調年度預算數，至於大陸供應鏈對電子業的影響，預期3、4月關鍵期才會逐漸明朗。

第一金昨日召開法說會，旗下銀行子公司今年訂出高成長目標，如：放款成長7%至8%、存款成長6%以及房貸成長5%至6%。

一銀去年多項業務成長幅度創下歷年新高，一銀去年放款年增約4.2%，今年雖有疫情影響，但仍維持高目標水準，主要是看好台商回台的投資潮，將為銀行帶來新的商機。

方螢基說，現階段評估有關新冠病毒疫情影響較大為旅宿與餐飲業，一銀對此類放款曝險約占全體放款2.27%，其他產業尚難估計其影響數，專案紓困貸款與緩繳本息等作業已實施，協助客戶營運現金周轉度難關，疫情緩和後，估計應有遞延性需求發酵拉升業務，現階段一銀啟動風險預警措施，以謹慎應對此波受影響產業。

方螢基指出，首季雖有部分業務與活動已放緩，但還沒看出對全年有大影響，預估只是延緩交易與消費行為，未來應會加速補足，希望不調整目標，分行能在疫情緩和，補足業務。

外界預測電子業會出現斷鏈危機，目前一銀在電子產業的曝險比重約4.68%。

方螢基說，疫情不見得讓所有客戶都受傷，仍有受惠轉單效應的廠商，部分廠商仍有庫存可因應，先前美中貿易戰如同打預防針，當時就已讓產業界思考全球布局與供應鏈配比問題，對台商或是全球廠商而言，長期來看都是健康調整與影響。

除此，隨著一銀全球布局愈來愈完善，該行去年底前五大海外分行分別為香港、金邊、洛杉磯、紐約及上海，今年也將持續布局新據點，期許整體海外獲利（含OBU）比重能達五成。