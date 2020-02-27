方便調頭寸！七銀行獲准開放用基金質借已核貸33件

有助民眾手頭緊時資金調頭寸！金管會元月下旬開放銀行可辦理用基金質押借款，目前已有五家銀行開辦，用持有的基金資產直接向銷售基金的銀行做抵押、借款，截至目前為止，共已核貸33件、金額2.1億元，目前尚有四家銀行送件中。

金管會開放銀行可辦理基金質借，消費者若有資金需求時，可用持有的基金資產向基金銷售銀行做抵押、借款，一方可解調頭寸燃眉之急，還能繼續保留基金，資金運用更為彈性、靈活。目前已獲金管會核准的業者包括合作金庫、玉山銀行、花旗銀行、上海商銀、元大銀行、國泰世華、第一銀行等七家銀行，其他像是台新銀行、台北富邦、元大銀行、兆豐銀行及彰化銀行等四家銀行也已遞件申請審核中。

據銀行局主祕童政彰表示，元月以來陸續已有五家銀行開辦基金質借，搶頭香的是國泰世華銀行與合庫銀行這二家，目前已核准但還沒有正式開辦的是元大銀行與第一銀行。五家開辦至今共計核貸33件、2.1億元。其中也已最早開辦二家合庫銀與國泰世華銀共計核貸13件跟8件最多。

雖然合作金庫曾宣布去（2019）年9月即已開辦此業務，限定資產3,000萬元以上財力的專業大戶，並有購買境內外基金、債券，只要將受益權設質給合作金庫，貸款成數最高5成，不分台幣或外幣基金皆可。但銀行局說合庫銀正式開辦是今年2月。

不過目前金管會對開放銀行基金質借仍有限制門檻，包括目前只准借新台幣；外幣計價的基金，只能借該原外幣、或非新台幣的外幣，也就是台、外幣基金質借的幣別，不能轉換。而且，基金投資人在同一家銀行第一次質借的資金，雖然可以再投資，但再投資的基金就不能再質借。金管會指出，現階段這項業務仍限擁有3,000萬元以上財力的專業大戶才可申辦，未來情況良好，再評估是否放寬到一般投資人。