快訊

洪慈庸任立法院顧問 林為洲：顏色對了、選輸還有更好位子

華銀辦視訊會議 董座張雲鵬射出六箭2020展望

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

因應新型冠狀病毒疫情華南銀行原訂於今（27）日舉行之經理人會議暫緩舉行，改以視訊方式召開「109年度全行業務重點宣導視訊會議」，董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳、總行各單位主管透過全行視訊會議方式，向海內外營業單位經理人佈達本年度各項業務重點。

張雲鵬會中指出，2019年放款及外匯等業務相較同業仍待加強，應思考同業經營策略持續強化業務，並提出今年度尚需努力之六項業務重點，包含「擴大吸收臺、外幣存款」、「積極拓展海外業務」、「提升金融商品投資績效」、「爭取中小企業放款及理財業務往來」、「落實授信審核，確保本行債權」及「強化土建融及房貸業務」。

接著，張振芳說明華南銀行今年度的營運主軸訂為「承啟新世局 齊心創佳績」，去年是華南銀行成立百周年，全行的盈餘表現也續創新高，而今年是邁向下一個里程碑的開始。他表示，今年的營運主軸，是要期勉海內外各單位經理人團隊齊心協力，展現華南銀行的衝勁與活力，不畏外在的競爭與威脅，共同穩健擴大資產規模，再創獲利新高，開啟下一個100年的盛世。

張振芳於會中針對去年度績效執行情形與今年度的業務目標向全行經理人做了詳盡的報告，提出2020年度「擴張存放款規模」、「鞏固手續費收益」及「提升財務操作績效」等三大業務策略方向，以達成獲利目標，並特別提醒全行經理人，因應目前新冠肺炎的疫情，各單位務必要落實防疫措施，留意同仁安全與健康狀況，期勉全行經理人發揮齊心向前的動力，面對今年艱辛的外在環境，持續努力，再創佳績。

華南銀行 疫情 林知延

延伸閱讀

華銀健全內控 五路出擊

華銀今年獲利拚增10%

天衝能源43億元聯貸案華銀主辦 已完成簽署

綠能產業再攻一城 華銀主辦天衝能源43億元聯貸案

相關新聞

疫情恐慌 避險需求推升黃金、白銀

不過就在去年底的聖誕節行情一如既往的到來，市場又再一次的選擇性遺忘，提醒大家，美債倒掛的預測時間，通常為二十個月，如今已過了一年多，換言之，美國的十一月總統大選日，會不會就是多頭主力的收割時？

瑞銀：歐元區股票宜謹慎 看好新新興市場

瑞銀財富管理投資總監辦公室今（27）日表示，新冠肺炎全球擴散，瑞士及奧地利等歐洲國家已出現首宗確診病例；疫情嚴峻的義大利...

理專若要你做這五件事 金管會喊「很母湯」

理專走在法律灰色地帶代客操作或在客戶不知情狀況下挪用資金，是金融業經常惹來客訴的原因，有些案例還是金管會檢查金融機構業務時，才被查出來，金管會要求金融機構自我檢視，防範理專侵犯客戶權益；民眾也可留意，與理專往來若出現五種情況，就要小心...

新台幣午盤升8.7分 暫收30.296元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.296元，升8.7分，成交金額6.42億美元

期後事項 揭露未來財報

「期後事項」指是財報報導期間後的一段期間內所發生的事項，而這段期間是從資產負債表日到董事會通過發布財報日，稱為「期後期間」，簡稱「期後」。

高端客投資 東協成亮點

中國信託商業銀行昨（26）日與資誠聯合會計師事務所共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，結果顯示，受到中美貿易戰影響，東協國家逐漸取代中國，成為台灣高資產客群的投資新亮點。

永豐金董事將減至七席

永豐金控今年全面改選戰事提前，永豐金25日董事會決議，今年股東常會提早到5月13日召開，應選董事席次並從現有九席縮減至七席，一舉拉高當選門檻，並有利達成金管會自然人董事要求，距離改選加碼僅剩下不到十個交易日，之前持股7%的寶佳集團與公司派會否把握時間加碼，市場高度關注。

出口商拋匯 台幣連二升

美股連二日重挫，全球股市一片哀號，台北股匯市昨（26）日各吹各的調，新台幣因出口商拋匯而逆勢走揚，終場收在30.383元兌1美元，升值1.9分，為連續二個交易日升勢，成交量總計14.37億美元。

金管會：壽險業買股獲利 須提盈餘公積

壽險業買賣股票若有獲利，以後得要多提列特別盈餘公積，金管會上周發布函令，2019年度開始，依外匯價格變動準備金規定提列特別盈餘公積，提列基礎須納入「本期稅後淨利以外項目」，例如部分買賣股票損益等。

國際板債券 爆贖回潮

新冠肺炎疫情加重美債利率的下行壓力，國際板債券爆提前贖回潮，壽險業為其中交易大戶。

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股加權指數元月大跌逾4%，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較2019年底減少211億元，減幅1.36%，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少600多億元，市場法人估算壽險業在元月股市急挫時，持股市值比大盤減幅少400億元，很可能逢低撿便宜汰弱換強，並未看壞台股。

財經觀點／防範金融犯罪 打造雙贏模式

到了二○二○年，在金融犯罪的防制中，以公平待客與理專不當行為的管理為主。綜觀金融犯罪風險管理的趨勢，其中一個主題是保護金融客戶權益，避免公司的不當行為，並創造更友善的金融服務環境。

熱門新聞

拍板！防疫隔離補償估10-13萬人可申請 初擬每人每日800-1000元

太陽能黯淡 寶德聲請破產

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

理專若要你做這五件事 金管會喊「很母湯」

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

疫情衝擊 5G iPhone恐難產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。