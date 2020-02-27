華銀辦視訊會議 董座張雲鵬射出六箭2020展望

因應新型冠狀病毒疫情，華南銀行原訂於今（27）日舉行之經理人會議暫緩舉行，改以視訊方式召開「109年度全行業務重點宣導視訊會議」，董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳、總行各單位主管透過全行視訊會議方式，向海內外營業單位經理人佈達本年度各項業務重點。

張雲鵬會中指出，2019年放款及外匯等業務相較同業仍待加強，應思考同業經營策略持續強化業務，並提出今年度尚需努力之六項業務重點，包含「擴大吸收臺、外幣存款」、「積極拓展海外業務」、「提升金融商品投資績效」、「爭取中小企業放款及理財業務往來」、「落實授信審核，確保本行債權」及「強化土建融及房貸業務」。

接著，張振芳說明華南銀行今年度的營運主軸訂為「承啟新世局 齊心創佳績」，去年是華南銀行成立百周年，全行的盈餘表現也續創新高，而今年是邁向下一個里程碑的開始。他表示，今年的營運主軸，是要期勉海內外各單位經理人團隊齊心協力，展現華南銀行的衝勁與活力，不畏外在的競爭與威脅，共同穩健擴大資產規模，再創獲利新高，開啟下一個100年的盛世。

張振芳於會中針對去年度績效執行情形與今年度的業務目標向全行經理人做了詳盡的報告，提出2020年度「擴張存放款規模」、「鞏固手續費收益」及「提升財務操作績效」等三大業務策略方向，以達成獲利目標，並特別提醒全行經理人，因應目前新冠肺炎的疫情，各單位務必要落實防疫措施，留意同仁安全與健康狀況，期勉全行經理人發揮齊心向前的動力，面對今年艱辛的外在環境，持續努力，再創佳績。