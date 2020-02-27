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不畏疫情 金融業對大陸曝險全面上升

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

根據金管會最新統計，到今年1月底止，本國銀行、保險業及證券期貨業對大陸曝險金額全面增加，三業對大陸曝險合計比去年底增加217.23億元，其中以銀行增加165億元最多。

金管會今天公布金融業在大陸最新曝險部位，今年1月底止，國銀在大陸曝險部位止跌回升至1兆6618億元，比去年底增加165.18億元。

金管會銀行局主秘童政彰表示，主要是投資部位增加，至於授信、拆放則持平；去年底大陸曝險部位會大幅減少，多少也有季節性因素，因年底通常會有還款。

對於疫情會否衝擊大陸授信品質？童政彰表示，很早就已提醒銀行強化風險承擔能力，並要求銀行針對大陸第一類正常授信提列1.5%準備，目前銀行都已提足。

至於授信等曝險部位會否受疫情影響？童政彰表示，銀行放款相對穩定性，對客戶尤其是對大陸台商放款，主要看風險承受能力，不可能因疫情就馬上回收，因此後續仍需持續觀察。

證券期貨業對大陸曝險，今年1月底有187.36億元，比去年底增加33.05億元，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，主要是債券投資的增加。

保險業方面，今年1月底止保險業對大陸曝險部位有2,667億元，比去年底增加19億元。

金管會保險局副局長王麗惠表示，主要是壽險業的增加，產險業的曝險部位則是持平；壽險業增加原因主要是中國人壽參股增資54億元，另外，壽險業的人民幣存款也增加134億元。

王麗惠表示，由於因人民幣貶值，因此，整體保險業對大陸曝險仍維持在2,667億元，疫情後續影響仍須持續觀察。

壽險業 金管會 保險

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