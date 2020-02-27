新冠肺炎疫情升級 13家銀行異地辦公因應

不過就在去年底的聖誕節行情一如既往的到來，市場又再一次的選擇性遺忘，提醒大家，美債倒掛的預測時間，通常為二十個月，如今已過了一年多，換言之，美國的十一月總統大選日，會不會就是多頭主力的收割時？

2020-02-27 15:29