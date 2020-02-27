新冠肺炎疫情升級 13家銀行異地辦公因應
行政院宣布防疫升級，銀行也紛紛採取異地辦公方式防疫，根據金管會初步統計，已有13家銀行採取異地辦公措施，金管會內部也作好布署，將配合行政院指示採行異地辦公。
金管會銀行局主秘童政彰表示，基於營運不中斷原則，金管會在日常監理，均已要求針對天災等訂定災害緊急應變措施，針對這次疫情升級，銀行在維持營運不中斷原則下，均已納入考量，金管會會持續關注銀行防疫作為，目前為此均無人確診，人員都安全。
根據金管會初步了解，已有13家銀行採取異地辦公措施因應，大部分都是從總行做起。
至於金管會是否採行異地辦公？金管會主秘陳開元表示，公務機關都已經在規劃了，都會盤點，已有積極布署，做好準備，會配合行政院指示辦理。
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